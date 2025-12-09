Интер Милан

9 декабря на Джузеппе Меацца пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Интер встретится с Ливерпулем. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер

Команда драматично провела прошлый сезон. Были отличные шансы на сохранение скудетто, более того, в 2025-м году итальянцы претендовали аж на четыре трофея. Но в итоге проиграли Милану сначала в Суперкубке, а потом - и весной, в кубковом полуфинале. В последних турах Серии А пропустили на первое место Наполи. А последним матчем для Симоне Индзаги на посту стали 0:5 от ПСЖ в решающем поединке Лиги чемпионов. При новом наставнике, Киву, были довольно неплохие результаты. Продолжается борьба в кубке, где уже вышли в четвертьфинал. И в Серии А удается держаться среди лидеров, правда, топовым противникам, Ювентусу, Наполи и Милану (а также Удинезе) проигрывали.

В Лиге чемпионов также уступили сильнейшему сопернику, Атлетико - на 93-й минуте тот оформил 2:1 в свою пользу. Но до этого были только победы - с Аяксом, Славией, Юнионом и Кайратом. И только от казахов при этом пропускали.

Ливерпуль

Клуб после ухода Клоппа остановился на Слоте как на его преемнике. И тот сразу повторил одно из главных достижений Юргена, выиграв, причем очень уверенно, Премьер-Лигу Англии. Но после этого, даже потратив почти пол миллиарда на новичков, начались провалы. Кристал Пэлас проиграли и в Суперкубке летом, и в Кубке Лиги, уже весной. Ну, а в АПЛ сейчас семь побед при шести поражениях. В крайнем туре Лидсу дали отыграться на 3:3 на 90+ минуты. А потом еще и Салах публично раскритиковал и клуб в целом, и лично Слота...

Нестабильно играли англичане и в Лиге чемпионов. Вырвав победу над Атлетико в стартовом туре в добавленное время, потом прибавили разгром Айнтрахта на выезде, и забили единственный гол в матче с Реалом. Но также уступили 0:1 Галатасараю в Стамбуле, а в прошлом туре дома были разгромлены 1:4 ПСВ на Энфилде.

Статистика личных встреч

Клубы играли в 2008-м и 2022-м годах. Сначала трижды победили британцы, а напоследок они уступили дома 0:1.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать победы хозяев при зрелищной игре. Но клубы не так уж и хороши в топ-матчах. Стоит остановиться на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,77).

