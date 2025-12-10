Марсель стал четвертым французским клубом с 50+ победами в ЛЧ/КЕЧ
Юбилейную победу марсельцы завоевали в выездном матче 6-го тура Лиги чемпионов сезона 2025/26
Марсель одержал 50-ю победу в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов.
Это произошло в выездном матче 6-го тура этапа лиги против Юнион Сен-Жилуаз (3:2).
Таким образом, Олимпик стал четвертым французским клубом, который достиг отметки в 50+ побед в самом престижном турнире Европы.
Первыми тремя были ПСЖ (97), Лион (65) и Монако (52).
Французские команды с 50+ победами в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов:
- 97 – ПСЖ
- 65 – Лион
- 52 – Монако
- 50 – Марсель
🇫🇷 L'@OM_Officiel devient le 4e club français à atteindre les 50 victoires en C1 après le Paris SG (97), l'OL (65) et AS Monaco (52). #USGOM— Stats Foot (@Statsdufoot) December 9, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вацко уверен, что нужно давать больше шансов Пономаренко
Команды не смогли доиграть матч 15 тура УПЛ