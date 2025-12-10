Марсель стал четвертым французским клубом с 50+ победами в ЛЧ/КЕЧ

Марсель одержал 50-ю победу в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов.

Это произошло в выездном матче 6-го тура этапа лиги против Юнион Сен-Жилуаз (3:2).

Таким образом, Олимпик стал четвертым французским клубом, который достиг отметки в 50+ побед в самом престижном турнире Европы.

Первыми тремя были ПСЖ (97), Лион (65) и Монако (52).

Французские команды с 50+ победами в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов:

97 – ПСЖ

65 – Лион

52 – Монако

50 – Марсель