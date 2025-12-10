Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Марсель стал четвертым французским клубом с 50+ победами в ЛЧ/КЕЧ
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 13:09 |
Марсель стал четвертым французским клубом с 50+ победами в ЛЧ/КЕЧ

Юбилейную победу марсельцы завоевали в выездном матче 6-го тура Лиги чемпионов сезона 2025/26

Марсель стал четвертым французским клубом с 50+ победами в ЛЧ/КЕЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Марсель одержал 50-ю победу в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов.

Это произошло в выездном матче 6-го тура этапа лиги против Юнион Сен-Жилуаз (3:2).

Таким образом, Олимпик стал четвертым французским клубом, который достиг отметки в 50+ побед в самом престижном турнире Европы.

Первыми тремя были ПСЖ (97), Лион (65) и Монако (52).

Французские команды с 50+ победами в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов:

  • 97 – ПСЖ
  • 65 – Лион
  • 52 – Монако
  • 50 – Марсель
Марсель Лига чемпионов чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) статистика ПСЖ Лион Монако
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
