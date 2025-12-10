Украина U-19 узнала соперников в элит-раунде квалификации Евро-2026
Соперниками «сине-желтых» стали сборные Румынии, Казахстана и Северной Ирландии
В среду, 10 декабря, состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2026 среди юношей до 19 лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2007 года рождения).
Команда Дмитрия Михайленко, которая заняла первое место в своей группе квалификационного раунда, перед жеребьевкой попала в первую корзину.
В итоге по воле жребия украинцы оказались в группе 5, где их соперниками стали сборные Румынии, Казахстана и Северной Ирландии.
Евро-2026 (U-19). Элит-раунд квалификации
- Группа 1: Германия, Австрия, Греция, Швеция.
- Группа 2: Великобритания, Португалия, Польша, Сербия.
- Группа 3: Хорватия, Франция, Норвегия, Швейцария.
- Группа 4: Чехия, Дания, Бельгия, Латвия.
- Группа 5: Украина, Румыния, Казахстан, Северная Ирландия.
- Группа 6: Италия, Турция, Словакия, Венгрия.
- Группа 7: Испания, Нидерланды, Финляндия, Словения.
Поединки в семи группах пройдут с 23 по 31 марта 2026 года. Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину, Уэльсу, в финальной стадии, которая будет проходить с 28 июня по 11 июля.
Жеребьевка финального турнира запланирована на 16 апреля 2026 года.
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб не будет мешать Андрею уйти, если он сам этого захочет
Поединок состоится 10 декабря в 22:00 по Киеву