  4. Украина U-19 узнала соперников в элит-раунде квалификации Евро-2026
Чемпионат Европы
10 декабря 2025, 14:11 | Обновлено 10 декабря 2025, 14:35
Соперниками «сине-желтых» стали сборные Румынии, Казахстана и Северной Ирландии

УАФ. Сборная Украины по футболу U-19

В среду, 10 декабря, состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2026 среди юношей до 19 лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2007 года рождения).

Команда Дмитрия Михайленко, которая заняла первое место в своей группе квалификационного раунда, перед жеребьевкой попала в первую корзину.

В итоге по воле жребия украинцы оказались в группе 5, где их соперниками стали сборные Румынии, Казахстана и Северной Ирландии.

Евро-2026 (U-19). Элит-раунд квалификации

  • Группа 1: Германия, Австрия, Греция, Швеция.
  • Группа 2: Великобритания, Португалия, Польша, Сербия.
  • Группа 3: Хорватия, Франция, Норвегия, Швейцария.
  • Группа 4: Чехия, Дания, Бельгия, Латвия.
  • Группа 5: Украина, Румыния, Казахстан, Северная Ирландия.
  • Группа 6: Италия, Турция, Словакия, Венгрия.
  • Группа 7: Испания, Нидерланды, Финляндия, Словения.

Поединки в семи группах пройдут с 23 по 31 марта 2026 года. Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину, Уэльсу, в финальной стадии, которая будет проходить с 28 июня по 11 июля.

Жеребьевка финального турнира запланирована на 16 апреля 2026 года.

По теме:
Сборная Украины узнала соперников в элит-раунде отбора на Евро U-19
Украина U-19 включена в 1-ю корзину для жеребьевки элит-раунда Евро-2026
В УЕФА утвердили хозяев следующих чемпионатов Европы U-17 и U-19
чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 сборная Румынии по футболу U-19 сборная Казахстана по футболу U-19 сборная Северной Ирландии по футболу U-19 жеребьевка Дмитрий Михайленко
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Комментарии
