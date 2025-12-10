Украина U-19 узнала соперников в элит-раунде квалификации Евро-2026

В среду, 10 декабря, состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2026 среди юношей до 19 лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2007 года рождения).

Команда Дмитрия Михайленко, которая заняла первое место в своей группе квалификационного раунда, перед жеребьевкой попала в первую корзину.

В итоге по воле жребия украинцы оказались в группе 5, где их соперниками стали сборные Румынии, Казахстана и Северной Ирландии.

Евро-2026 (U-19). Элит-раунд квалификации

Группа 1 : Германия, Австрия, Греция, Швеция.

: Германия, Австрия, Греция, Швеция. Группа 2: Великобритания, Португалия, Польша, Сербия.

Великобритания, Португалия, Польша, Сербия. Группа 3: Хорватия, Франция, Норвегия, Швейцария.

Хорватия, Франция, Норвегия, Швейцария. Группа 4: Чехия, Дания, Бельгия, Латвия.

Чехия, Дания, Бельгия, Латвия. Группа 5: Украина, Румыния, Казахстан, Северная Ирландия.

Украина, Румыния, Казахстан, Северная Ирландия. Группа 6: Италия, Турция, Словакия, Венгрия.

Италия, Турция, Словакия, Венгрия. Группа 7: Испания, Нидерланды, Финляндия, Словения.

Поединки в семи группах пройдут с 23 по 31 марта 2026 года. Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину, Уэльсу, в финальной стадии, которая будет проходить с 28 июня по 11 июля.

Жеребьевка финального турнира запланирована на 16 апреля 2026 года.

