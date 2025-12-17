МИХАЙЛЕНКО: «Наша группа равная. Хорошо это или плохо, сказать сложно»

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал о жеребьевке элитного раунда отбора Евро-2026 для «сине-желтых».

«Наша группа в принципе равная, без ведущих европейских сборных. Хорошо это или плохо, сказать сложно, все станет ясно после завершения элитного раунда. Но этот факт повышает шансы всех команд выйти в финальную часть чемпионата Европы.

Возможно, фаворитом будет считаться команда Румынии, которая будет хозяином предстоящих соревнований. Также я не стал бы списывать со счетов сборную Казахстана, которая быстро прогрессирует. Уверен, что этот соперник будет навязывать борьбу. А с Северной Ирландией будет нелегко, потому что британские команды всегда сражаются с первой до последней минуты».