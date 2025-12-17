МИХАЙЛЕНКО: «Наша группа равная. Хорошо это или плохо, сказать сложно»
Тренер сборной Украины U-19 оценил соперников в элит-раунде отбора Евро-2026
Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал о жеребьевке элитного раунда отбора Евро-2026 для «сине-желтых».
«Наша группа в принципе равная, без ведущих европейских сборных. Хорошо это или плохо, сказать сложно, все станет ясно после завершения элитного раунда. Но этот факт повышает шансы всех команд выйти в финальную часть чемпионата Европы.
Возможно, фаворитом будет считаться команда Румынии, которая будет хозяином предстоящих соревнований. Также я не стал бы списывать со счетов сборную Казахстана, которая быстро прогрессирует. Уверен, что этот соперник будет навязывать борьбу. А с Северной Ирландией будет нелегко, потому что британские команды всегда сражаются с первой до последней минуты».
Юношеская сборная Украины, которая безупречно прошла квалификационный раунд Евро-2026 (U-19), выиграв с результатом 3:0 у сборных Албании, Черногории и Словакии, в элитном раунде сыграет с Румынией, Казахстаном и Северной Ирландией.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист ищет вариант ухода из клуба
Игорь Суркис доверил Игорю Костюку руководство командой как минимум до весны