07 января 2026, 02:26 | Обновлено 07 января 2026, 02:46
ФОТО. Экс-звезда АПЛ стал банкротом. Долги превысили £2,5 млн

Легенда сборной Шотландии Джеймс Макфадден признан банкротом

Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Макфадден

Бывший футболист сборной Шотландии и эксперт Sky Sports Джеймс Макфадден был признан банкротом с задолженностью более £2,5 млн. 42-летний экс-нападающий подал заявление о банкротстве после того, как не смог погасить крупные налоговые обязательства.

По данным британских СМИ, общий объем его долгов достиг £2 594 192. Финансовые проблемы Макфаддена связаны с инвестициями в британские кино- и имущественные проекты начала 2000-х годов. Изначально такие схемы предлагались с налоговыми льготами, однако позже HMRC признала ряд из них формой уклонения от уплаты налогов.

Управляющим по делу назначен Пол Дунис из компании Opus Restructuring. При этом сам Макфадден заявил, что не располагает активами для погашения долгов. Его супруга Джиллиан является директором компании Sports and Media Consultancy Limited, на счетах которой по последней отчетности находилось около £25,8 тыс.

Ранее, в 2018 году, Макфадден уже привлекался к суду из-за неуплаты налогов. В похожих финансовых кризисах ранее оказывались и другие бывшие футболисты, включая Криса Саттона и Барри Фергюсона.

Джеймс Макфадден провел 48 матчей за сборную Шотландии и был одной из заметных фигур АПЛ в годы выступлений за «Эвертон» и «Бирмингем Сити». Он стал национальным героем после победного гола Франции в Париже в 2007 году и завершил профессиональную карьеру в 2018 году.

Джеймс Макфадден lifestyle банкротство сборная Шотландии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон
Максим Лапченко Источник: The Sun
