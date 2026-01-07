Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Бывшую жену легенды Реала экстренно прооперировали. Что случилось?
07 января 2026, 01:53 | Обновлено 07 января 2026, 02:13
177
0

ФОТО. Бывшую жену легенды Реала экстренно прооперировали. Что случилось?

Сара Карбонеро вновь подверглась испытанию

Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Карбонеро и Икер Касильяс

Зимний отпуск на Лансароте обернулся для журналистки Сары Карбонеро новым тревожным испытанием, связанным со здоровьем – 2 января ее экстренно прооперировали в одной из больниц острова.

Ведущая находилась вместе со своим новым партнером и друзьями, встречая Новый год на острове Ла-Грасьоса, однако всего за день до возвращения на материк ее самочувствие резко ухудшилось. Из-за этого она не смогла вовремя вернуться, чтобы отпраздновать день рождения своего сына. По данным ряда СМИ, включая издание ¡HOLA!, Карбонеро почувствовала сильное недомогание, из-за которого была вынуждена обратиться в больницу, где врачи оперативно приняли решение о срочном хирургическом вмешательстве для стабилизации ее состояния.

После операции Сара была переведена в отделение интенсивной терапии, где оставалась под наблюдением для полного восстановления. Отмечается, что ее состояние улучшилось и она близка к выписке, хотя также рассматривается вариант перевода в другое медицинское учреждение.

Как бы то ни было, семья просит «соблюдать осторожность и избегать спекуляций». Также отмечается, что ее бывший муж Икер Касильяс внимательно следит за ее состоянием и ежедневно поддерживает связь с ближайшим окружением журналистки.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

После расставания с экс-футболистом в 2021 году в жизни Сары появился успешный предприниматель Хота Кабрера (ее нынешний партнер). ООфициально их роман начался в 2024 году.

В последние годы Сара Карбонеро уже не раз сталкивалась с серьезными проблемами со здоровьем. В 2019 году у нее была диагностирована злокачественная опухоль яичника, из-за чего она прошла курс химиотерапии. Этот процесс оставил серьезные последствия – не только физические, но и психологические. «Я четыре месяца не могла смотреть на себя в зеркало», – рассказывала она в интервью радиостанции Onda Cero.

Теперь Карбонеро надеется как можно быстрее восстановиться после нового инцидента, вернуться к жизни в Мадриде рядом с близкими и оставить произошедшее всего лишь неприятным эпизодом отпуска, омраченного неудачей.

По материалам Sport.es

фото Сара Карбонеро Икер Касильяс lifestyle Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Sport.es
