Луис Энрике отреагировал на ошибку Забарного, из-за которой ПСЖ пропустил

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу над ФК Париж (2:1) в дерби чемпионата Франции. Украинский защитник Илья Забарный, который вышел в стартовом составе, стал участником ключевого эпизода второго тайма. На 49-й минуте центрбек сфолил в своей штрафной, что привело к пенальти и голу в ворота парижан.

После встречи Энрике не стал критиковать отдельных игроков, однако признал, что команда допустила ряд ошибок после перерыва.

«Я не знаю, была ли это нехватка концентрации моей команды... Мы не прессинговали хорошо. У нас было меньше контроля над игрой. Во втором тайме было больше проблем, и мы допустили ошибки у своих ворот. Результат – это самое важное для нас, но начать 2026 год с победы – это важно», – заявил наставник ПСЖ.