Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис Энрике отреагировал на ошибку Забарного, из-за которой ПСЖ пропустил
Франция
07 января 2026, 02:32 |
81
0

Луис Энрике отреагировал на ошибку Забарного, из-за которой ПСЖ пропустил

Тренер о матче против «Парижа»

07 января 2026, 02:32 |
81
0
Луис Энрике отреагировал на ошибку Забарного, из-за которой ПСЖ пропустил
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу над ФК Париж (2:1) в дерби чемпионата Франции. Украинский защитник Илья Забарный, который вышел в стартовом составе, стал участником ключевого эпизода второго тайма. На 49-й минуте центрбек сфолил в своей штрафной, что привело к пенальти и голу в ворота парижан.

После встречи Энрике не стал критиковать отдельных игроков, однако признал, что команда допустила ряд ошибок после перерыва.

«Я не знаю, была ли это нехватка концентрации моей команды... Мы не прессинговали хорошо. У нас было меньше контроля над игрой. Во втором тайме было больше проблем, и мы допустили ошибки у своих ворот. Результат – это самое важное для нас, но начать 2026 год с победы – это важно», – заявил наставник ПСЖ.

По теме:
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
«Это так не работает». Французский журналист ответил на критику Забарного
Росеньор стал лидером топ-5 лиг по времени, предоставленному U-21 игрокам
Луис Энрике Лига 1 (Франция) Париж пенальти чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник: Footmercato
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драма в Португалии. Спортинг сенсационно проиграл полуфинал Кубка лиги
Футбол | 07 января 2026, 00:23 0
Драма в Португалии. Спортинг сенсационно проиграл полуфинал Кубка лиги
Драма в Португалии. Спортинг сенсационно проиграл полуфинал Кубка лиги

Витория Гимараеш вышла в финал, обыграл зелено-белых львов со счетом 2:1

Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Футбол | 06 января 2026, 10:04 22
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов

«Фламенго» хочет купить Кауана Элиаса

Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Хоккей | 06.01.2026, 11:05
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-4 чемпионата Италии
Футбол | 06.01.2026, 20:54
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-4 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-4 чемпионата Италии
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 06.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
05.01.2026, 19:23
Бокс
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 6
Бокс
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
06.01.2026, 19:17 24
Футбол
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
05.01.2026, 15:26 4
Футбол
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
06.01.2026, 13:37 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
05.01.2026, 05:02 1
Бокс
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
05.01.2026, 08:33 1
Футбол
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем