ВИДЕО. Новый Bugatti Ламина Ямаля, о котором говорят все. Редкий экземпляр

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль получил необычный подарок на церемонии Globe Soccer Awards. В рамках премии Марадоны, которая вручается самому техничному игроку сезона, ему вручили Bugatti – но не автомобиль, а роскошные часы Jacob & Co Bugatti Tourbillon.

Несмотря на юный возраст, Ямаль уже стал одной из главных звезд мирового футбола и на гала-вечере был отмечен сразу несколькими наградами.

Одной из них стал люксовый хронограф стоимостью около 400 тысяч долларов, созданный в сотрудничестве Jacob & Co и Bugatti.

Часы выполнены из 18-каратного белого золота и украшены 328 бриллиантами и 18 рубинами. Их главная особенность – миниатюрная подвижная копия двигателя Bugatti Tourbillon 8.0 V16, встроенная в корпус.

Всего выпущено 150 экземпляров этой модели, из которых 18 относятся к самой эксклюзивной версии Baguette Edition. Именно такую получил Ламин Ямаль.