Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Новый Bugatti Ламина Ямаля, о котором говорят все. Редкий экземпляр
Другие новости
07 января 2026, 02:57 | Обновлено 07 января 2026, 02:59
211
0

ВИДЕО. Новый Bugatti Ламина Ямаля, о котором говорят все. Редкий экземпляр

Ламин Ямаль – самый настоящий счастливчик

07 января 2026, 02:57 | Обновлено 07 января 2026, 02:59
211
0
ВИДЕО. Новый Bugatti Ламина Ямаля, о котором говорят все. Редкий экземпляр
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль получил необычный подарок на церемонии Globe Soccer Awards. В рамках премии Марадоны, которая вручается самому техничному игроку сезона, ему вручили Bugatti – но не автомобиль, а роскошные часы Jacob & Co Bugatti Tourbillon.

Несмотря на юный возраст, Ямаль уже стал одной из главных звезд мирового футбола и на гала-вечере был отмечен сразу несколькими наградами.

Одной из них стал люксовый хронограф стоимостью около 400 тысяч долларов, созданный в сотрудничестве Jacob & Co и Bugatti.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Часы выполнены из 18-каратного белого золота и украшены 328 бриллиантами и 18 рубинами. Их главная особенность – миниатюрная подвижная копия двигателя Bugatti Tourbillon 8.0 V16, встроенная в корпус.

Всего выпущено 150 экземпляров этой модели, из которых 18 относятся к самой эксклюзивной версии Baguette Edition. Именно такую получил Ламин Ямаль.

По теме:
Очередная травма: капитан Барселоны пропустит Суперкубок
ФОТО. Экс-звезда АПЛ стал банкротом. Долги превысили £2,5 млн
ФОТО. Бывшую жену легенды Реала экстренно прооперировали. Что случилось?
lifestyle Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: El Pais
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Футбол | 06 января 2026, 10:04 22
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов

«Фламенго» хочет купить Кауана Элиаса

Лупашко имеет неожиданный вариант на будущее после увольнения из Карпат
Футбол | 07 января 2026, 01:02 0
Лупашко имеет неожиданный вариант на будущее после увольнения из Карпат
Лупашко имеет неожиданный вариант на будущее после увольнения из Карпат

Тренер может перейти в иностранный чемпионат

Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Футбол | 06.01.2026, 08:58
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Сыграет ли Зинченко? Вест Хэм и Ноттингем Форест назвали стартовые составы
Футбол | 06.01.2026, 21:02
Сыграет ли Зинченко? Вест Хэм и Ноттингем Форест назвали стартовые составы
Сыграет ли Зинченко? Вест Хэм и Ноттингем Форест назвали стартовые составы
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Хоккей | 06.01.2026, 03:10
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мозес ИТАУМА: «Я посмотрел на этот бой и отказался, потому что это жертва»
Мозес ИТАУМА: «Я посмотрел на этот бой и отказался, потому что это жертва»
05.01.2026, 06:02
Бокс
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
05.01.2026, 18:52
Футбол
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
05.01.2026, 15:59 9
Футбол
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 3
Футбол
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
05.01.2026, 04:02 2
Бокс
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
05.01.2026, 09:03 8
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
06.01.2026, 11:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем