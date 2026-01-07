ФОТО. Довбик вернулся с голом, но оставил поле в слезах
Триумф и боль
Нападающий «Ромы» Артем Довбик появился на поле на 60–й минуте встречи против «Лечче» (2:0), однако был заменен уже на 86–й минуте по причине травмы.
За предоставленное игровое время украинский форвард успел отметиться забитым мячом. Оказавшись на скамье запасных, футболист расплакался, не скрывая эмоций.
Стоит отметить, что это был лишь третий поединок Довбика после восстановления от предыдущего повреждения, из–за которого он оставался вне игры почти два месяца, начиная с первых чисел ноября.
В нынешнем розыгрыше Серии А на счету нападающего 3 гола в 13 проведенных встречах.
😔 Infortunio #Dovbyk, l'attaccante segna e si fa male: le telecamere lo inquadrano in lacrime in panchina https://t.co/6wliICmVRP— Corriere dello Sport (@CorSport) January 6, 2026
