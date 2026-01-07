ФОТО. Довбик вернулся с голом, но оставил поле в слезах

Нападающий «Ромы» Артем Довбик появился на поле на 60–й минуте встречи против «Лечче» (2:0), однако был заменен уже на 86–й минуте по причине травмы.

За предоставленное игровое время украинский форвард успел отметиться забитым мячом. Оказавшись на скамье запасных, футболист расплакался, не скрывая эмоций.

Стоит отметить, что это был лишь третий поединок Довбика после восстановления от предыдущего повреждения, из–за которого он оставался вне игры почти два месяца, начиная с первых чисел ноября.

В нынешнем розыгрыше Серии А на счету нападающего 3 гола в 13 проведенных встречах.