ФОТО. Довбик вернулся с голом, но оставил поле в слезах

Италия
07 января 2026, 01:21 | Обновлено 07 января 2026, 01:22
Триумф и боль

Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Ромы» Артем Довбик появился на поле на 60–й минуте встречи против «Лечче» (2:0), однако был заменен уже на 86–й минуте по причине травмы.

За предоставленное игровое время украинский форвард успел отметиться забитым мячом. Оказавшись на скамье запасных, футболист расплакался, не скрывая эмоций.

Стоит отметить, что это был лишь третий поединок Довбика после восстановления от предыдущего повреждения, из–за которого он оставался вне игры почти два месяца, начиная с первых чисел ноября.

В нынешнем розыгрыше Серии А на счету нападающего 3 гола в 13 проведенных встречах.

Артем Довбик Рома Рим Серия A травма Лечче
Михаил Олексиенко Источник: Джанлука Ди Марцио
Diesel
Де ви бачили Довбика в сльозах ???
ви взагалі гру дивились ???
Так, виникла невелика травма та САМ залишив поле.
Потім сів на лаву запасних та був там до кінця матчу.
АУ писаки сайту. 
Перед тим як писати щось ви хоч фраменти гри передивіться. 
Недолугі журналюги. 
