Сборная Украины узнала соперников в элит-раунде отбора на Евро U-19

Сегодня, 10 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка элитного раунда квалификации чемпионата Европы-2026 среди юношеских сборных до 19 лет, где «сине-желтые» узнали своих соперников.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в группе с украинцами сыграют Чехия, Финляндия и Эстония. Матчи первого раунда будут проходить с 23 по 31 марта 2026 года.

По итогам группового этапа команды, занявшие первые три места в Лиге A, остаются там и на второй раунд, а коллектив, занимающий четвертое место, переходит в Лигу B на второй раунд. Этот турнир станет важным шагом для украинских юношеских сборных по подготовке к финальной части чемпионата Европы.

Евро-2027 (U-19). Элит-раунд. Лига А

Группа 1: Бельгия, Словения, Швеция, Кипр.

Группа 2: Италия, Ирландия, Польша, Шотландия.

Группа 3: Чехия, Финляндия, Украина, Эстония.

Группа 4: Германия, Австрия, Израиль, Босния и Герцеговина.

Группа 5: Англия, Хорватия, Испания, Болгария.

Группа 6: Португалия, Сербия, Греция, Казахстан.

Группа 7: Франция, Швейцария, Венгрия, Уэльс.