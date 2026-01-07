Моуриньо нарушил молчание об увольнении тренера МЮ

Наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился мнением по поводу увольнения Рубена Аморима из стана «МЮ».

«Я прекрасно помню свой путь в «Манчестер Юнайтед» и понимаю, почему мне пришлось уйти. Однако, расставаясь с клубом, я окончательно закрываю эту страницу – или же они делают это за меня, – и предпочитаю не давать оценок произошедшему.

Когда один путь завершается, начинается другой. Факты и достижения остаются неизменными, награды заняли свое место в моем доме, и на этом обсуждение окончено.

События, произошедшие с Рубеном в течение этого полуторагодовалого периода, подлежат анализу только им самим.

Лишь он сможет позже изложить свое видение этой ситуации», – отметил Моуриньо, который тренировал «красных дьяволов» в период с 2016 по 2018 год.