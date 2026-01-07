Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Моуриньо нарушил молчание об увольнении тренера МЮ
Англия
07 января 2026, 02:51 | Обновлено 07 января 2026, 02:52
Моуриньо нарушил молчание об увольнении тренера МЮ

Португалец отреагировал на отставку соотечественника

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился мнением по поводу увольнения Рубена Аморима из стана «МЮ».

«Я прекрасно помню свой путь в «Манчестер Юнайтед» и понимаю, почему мне пришлось уйти. Однако, расставаясь с клубом, я окончательно закрываю эту страницу – или же они делают это за меня, – и предпочитаю не давать оценок произошедшему.

Когда один путь завершается, начинается другой. Факты и достижения остаются неизменными, награды заняли свое место в моем доме, и на этом обсуждение окончено.

События, произошедшие с Рубеном в течение этого полуторагодовалого периода, подлежат анализу только им самим.

Лишь он сможет позже изложить свое видение этой ситуации», – отметил Моуриньо, который тренировал «красных дьяволов» в период с 2016 по 2018 год.

Жозе Моуриньо Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: A Bola
