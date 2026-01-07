Моуриньо нарушил молчание об увольнении тренера МЮ
Португалец отреагировал на отставку соотечественника
Наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился мнением по поводу увольнения Рубена Аморима из стана «МЮ».
«Я прекрасно помню свой путь в «Манчестер Юнайтед» и понимаю, почему мне пришлось уйти. Однако, расставаясь с клубом, я окончательно закрываю эту страницу – или же они делают это за меня, – и предпочитаю не давать оценок произошедшему.
Когда один путь завершается, начинается другой. Факты и достижения остаются неизменными, награды заняли свое место в моем доме, и на этом обсуждение окончено.
События, произошедшие с Рубеном в течение этого полуторагодовалого периода, подлежат анализу только им самим.
Лишь он сможет позже изложить свое видение этой ситуации», – отметил Моуриньо, который тренировал «красных дьяволов» в период с 2016 по 2018 год.
