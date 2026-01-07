Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Реале приняли решение по Винисиусу после предложения Челси в €160 млн
Испания
07 января 2026, 01:32
В Реале приняли решение по Винисиусу после предложения Челси в €160 млн

Клуб готов продать бразильца, если он не продлит контракт

В Реале приняли решение по Винисиусу после предложения Челси в €160 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниору

Интерес клубов Английской Премьер-лиги к вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору продолжает расти.

По информации британских СМИ, лондонский «Челси» готов заплатить за бразильца 135 млн фунтов, что составляет около 158-160 млн евро. В «Реале» знают об интересе, однако окончательное решение оставляют за самим игроком.

Контракт Винисиуса действует до лета 2027 года, и если продление соглашения не состоится, мадридцы готовы рассмотреть продажу после сезона. В то же время в клубе отмечают, что бразилец остается ключевым игроком команды.

Дмитрий Олийченко Источник: Realmadridexclusivo
