В Реале приняли решение по Винисиусу после предложения Челси в €160 млн

Интерес клубов Английской Премьер-лиги к вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору продолжает расти.

По информации британских СМИ, лондонский «Челси» готов заплатить за бразильца 135 млн фунтов, что составляет около 158-160 млн евро. В «Реале» знают об интересе, однако окончательное решение оставляют за самим игроком.

Контракт Винисиуса действует до лета 2027 года, и если продление соглашения не состоится, мадридцы готовы рассмотреть продажу после сезона. В то же время в клубе отмечают, что бразилец остается ключевым игроком команды.