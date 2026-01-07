Экс-игрок МЮ и Реала может заменить Аморима в Манчестере

Согласно сведениям The Athletic, Оле–Гуннар Сульшер рассматривается как один из основных претендентов на роль исполняющего обязанности наставника «Манчестер Юнайтед» до завершения текущего сезона. В среду норвежский специалист уже пообщался с представителями руководства.

В списке потенциальных кандидатов также значится Руд ван Нистелрой, который уже имел опыт временного управления командой после отставки Эрика тен Хага в минувшем сезоне. Кроме того, клуб организовал предварительные встречи еще с рядом специалистов.

Как утверждает источник, «МЮ» сейчас следует стратегии, согласно которой до лета коллективом будет руководить временный тренер. После этого боссы клуба намерены сосредоточиться на детальном подборе тренера для долгосрочного сотрудничества.

В понедельник с поста главного тренера был уволен Рубен Аморим. В предстоящем поединке против «Бернли», который состоится в среду, руководить игроками будет Даррен Флетчер – бывший хавбек клуба, ныне работающий с командой U–18.