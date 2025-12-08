Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 19:49 | Обновлено 08 декабря 2025, 19:50
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной

Стартовала продажа билетов на матч с «Вересом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо

Пресс-служба киевского «Динамо» сообщила о том, что в продажу поступили билеты на матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором подопечные Костюка сыграют с «Вересом».

Встреча состоится 14 декабря на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало поединка запланировано на 15:30 по киевскому времени. Матч станет последним для столичного гранда в первом круге чемпионата.

Перед игрой с «Вересом» столичному гранду предстоит встреча с «Фиорентиной». Матч состоится 11 декабря, его примет стадион «Артемио Франки». Стартовый свисток запланирован на 19:45 по киевскому времени.

Динамо Киев Динамо - Верес чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига билеты Верес Ровно Фиорентина Лига конференций
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии 1
