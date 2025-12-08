Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной

Пресс-служба киевского «Динамо» сообщила о том, что в продажу поступили билеты на матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором подопечные Костюка сыграют с «Вересом».

Встреча состоится 14 декабря на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало поединка запланировано на 15:30 по киевскому времени. Матч станет последним для столичного гранда в первом круге чемпионата.

Перед игрой с «Вересом» столичному гранду предстоит встреча с «Фиорентиной». Матч состоится 11 декабря, его примет стадион «Артемио Франки». Стартовый свисток запланирован на 19:45 по киевскому времени.