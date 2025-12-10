Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Бенфика
10.12.2025 22:00 - : -
Наполи
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 08:40 |
Бенфика – Наполи. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок пройдет на стадионе Эштадиу да Луж и начнется 10 декабря в 22:00

Бенфика – Наполи. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

10 декабря на Эштадиу да Луш пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Бенфика встретится с Наполи. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда в начале этого сезона, как и годом ранее, меняла наставника после первых осечек. Не помогло ни то, что Трубин и компания летом успели выиграть Суперкубок и прошли в квалификации Лиги чемпионов Ниццу и Фенербахче. Скорее наоборот, ведь именно из Стамбула перебрался в начале осени новый наставник, Моуринью. Его вернули в Лиссабон после того, как португальцы ухитрились безвольно уступить 2:3 Карабаху!

Впрочем, у Жозе тоже не все получается. На внутренней арене при нем только росло отставание от Спортинга и Порту. В Лиге чемпионов Судаков с новыми партнерами продолжили проигрывать - и Челси с Ньюкаслом на выезде, и даже Байеру дома. И только с другим кризисным грандом, Аяксом, победили в прошлом туре 2:0.

Наполи

Клуб перед началом прошлого сезона заманил к себе Конте. Тот принял кризисный коллектив, что после долгожданного титула упал за пределы зоны еврокубков и с которого убегали звезды во главе с Осимхеном. И сразу же вернул новых подопечных на первое место! Сейчас бывали осечки, но после побед над Ромой и Ювентусом получилось вернуться на лидирующие позиции. Правда, борьба за скудетто еще только набирает обороты, и конкуренция на этот раз будет максимально плотной.

В Лиге чемпионов итальянцы показывают себя нестабильно. Они проиграли Манчестер Сити и ПСВ (причем с последними закончили 2:6 в Эйндховене), а с Айнтрахт Франкфурт ограничились нулевой ничьей. Так что даже при победах со Спортинг Лиссабон и Карабахом пока что не обеспечили себе проход в плей-офф.

Статистика личных встреч

В 2008-м году клубы обменялись победами в Кубке УЕФА. Через восемь лет, уже в Лиге чемпионов, дважды выиграли итальянцы.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что португальцы будут фаворитами. Но их гости смотрятся неплохо - поверим, что они не проиграют на выезде (коэффициент - 1,60).

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.60 для Бенфики и 3.15 для Наполи.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
