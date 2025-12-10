Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
«Орлы» выиграли второй матч подряд в главном еврокубке
10 декабря прошел матч шестого тура основы Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Наполи (Италия).
Поединок прошел на Да Луж в Лиссабоне. Хозяева победили 2:0.
Голы за португальцев сегодня оформили Ричард Риос и Леонардо Беррейро.
В стартовом составе вышли футболисты сборной Украины Анатолий Трубин и Георгий Судаков, который отыграл 76 минут.
Бенфика после ужасного старта выиграла второй матч подряд в Лиге чемпионов – орлы имеют шесть очков за шесть туров и занимают 25 строчку. У Наполи семь баллов и 23 позиция.
Следующий матч в Лиге чемпионов Бенфика сыграет 21 января 2026 против Ювентуса, а Наполи днем ранее будут играть против Копенгагена.
Лига чемпионов. Основной этап, 10 декабря.
Бенфика – Наполи – 2:0
Голы: Риос, 20, Баррейро, 49.
