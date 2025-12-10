Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
Лига Чемпионов
Бенфика
10.12.2025 22:00 – FT 2 : 0
Наполи
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 23:57 | Обновлено 11 декабря 2025, 01:03
828
0

Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ

«Орлы» выиграли второй матч подряд в главном еврокубке

Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

10 декабря прошел матч шестого тура основы Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Наполи (Италия).

Поединок прошел на Да Луж в Лиссабоне. Хозяева победили 2:0.

Голы за португальцев сегодня оформили Ричард Риос и Леонардо Беррейро.

В стартовом составе вышли футболисты сборной Украины Анатолий Трубин и Георгий Судаков, который отыграл 76 минут.

Бенфика после ужасного старта выиграла второй матч подряд в Лиге чемпионов – орлы имеют шесть очков за шесть туров и занимают 25 строчку. У Наполи семь баллов и 23 позиция.

Следующий матч в Лиге чемпионов Бенфика сыграет 21 января 2026 против Ювентуса, а Наполи днем ранее будут играть против Копенгагена.

Лига чемпионов. Основной этап, 10 декабря.

Бенфика – Наполи – 2:0
Голы: Риос, 20, Баррейро, 49.

Видеообзор матча

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Баррейро Мартинс (Бенфика), асcист Ричард Риос.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Ричард Риос (Бенфика), асcист Франьо Иванович.
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
