Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ

10 декабря прошел матч шестого тура основы Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Наполи (Италия).

Поединок прошел на Да Луж в Лиссабоне. Хозяева победили 2:0.

Голы за португальцев сегодня оформили Ричард Риос и Леонардо Беррейро.

В стартовом составе вышли футболисты сборной Украины Анатолий Трубин и Георгий Судаков, который отыграл 76 минут.

Бенфика после ужасного старта выиграла второй матч подряд в Лиге чемпионов – орлы имеют шесть очков за шесть туров и занимают 25 строчку. У Наполи семь баллов и 23 позиция.

Следующий матч в Лиге чемпионов Бенфика сыграет 21 января 2026 против Ювентуса, а Наполи днем ранее будут играть против Копенгагена.

Лига чемпионов. Основной этап, 10 декабря.

Бенфика – Наполи – 2:0

Голы: Риос, 20, Баррейро, 49.

Видеообзор матча