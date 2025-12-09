10 декабря состоится матч шестого тура основы Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Наполи (Италия).

Поединок пройдет на Да Луж в Лиссабоне. Начало встречи – 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что за «Бенфику» играют футболисты сборной Украины Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

