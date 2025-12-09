Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бенфика – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
10.12.2025 22:00 - : -
09 декабря 2025, 18:21 | Обновлено 09 декабря 2025, 18:22
Бенфика – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Лиги чемпионов 10 декабря в 22:00

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

10 декабря состоится матч шестого тура основы Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Наполи (Италия).

Поединок пройдет на Да Луж в Лиссабоне. Начало встречи – 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что за «Бенфику» играют футболисты сборной Украины Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Бенфика смотреть онлайн Лига чемпионов Анатолий Трубин Наполи Георгий Судаков
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
