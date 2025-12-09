Лига чемпионов09 декабря 2025, 18:21 | Обновлено 09 декабря 2025, 18:22
Бенфика – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Лиги чемпионов 10 декабря в 22:00
10 декабря состоится матч шестого тура основы Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Наполи (Италия).
Поединок пройдет на Да Луж в Лиссабоне. Начало встречи – 22:00 по киевскому времени.
Отметим, что за «Бенфику» играют футболисты сборной Украины Анатолий Трубин и Георгий Судаков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
Бенфика – НаполиСмотреть трансляцию
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
