10 декабря лиссабонская Бенфика на своем поле переиграла команду Наполи в матче шестого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Орлы добыли победу со счетом 2:0, встреча прошла на стадионе Эштадиу да Луж в столице Португалии.

Голы за подопечных Жозе Моуриньо забили Ришар Риос и Леандру Баррейру.

В составе Бенфики сыграли два футболиста сборной Украины: Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек). Трубин провел на поле весь поединок и оформил два сейва, Судаков отыграл 76 минут без голевых действий и был заменен на Антону Силву.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 10 декабря

Бенфика (Португалия) – Наполи (Италия) – 2:0

Голы: Риос, 20, Баррейру, 49

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Риос, 20 мин.

ГОЛ! 2:0 Баррейро, 49 мин.