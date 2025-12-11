Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика – Наполи – 2:0. Два сейва Трубина, 76 минут Судакова. Видео голов
Лига Чемпионов
Бенфика
10.12.2025 22:00 – FT 2 : 0
Наполи
Лига чемпионов
Бенфика – Наполи – 2:0. Два сейва Трубина, 76 минут Судакова. Видео голов

Смотрите видеообзор матча шестого тура Лиги чемпионов 2025/26

Бенфика – Наполи – 2:0. Два сейва Трубина, 76 минут Судакова. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря лиссабонская Бенфика на своем поле переиграла команду Наполи в матче шестого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Орлы добыли победу со счетом 2:0, встреча прошла на стадионе Эштадиу да Луж в столице Португалии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы за подопечных Жозе Моуриньо забили Ришар Риос и Леандру Баррейру.

В составе Бенфики сыграли два футболиста сборной Украины: Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек). Трубин провел на поле весь поединок и оформил два сейва, Судаков отыграл 76 минут без голевых действий и был заменен на Антону Силву.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 10 декабря

Бенфика (Португалия) – Наполи (Италия) – 2:0

Голы: Риос, 20, Баррейру, 49

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Риос, 20 мин.

ГОЛ! 2:0 Баррейро, 49 мин.

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Баррейро Мартинс (Бенфика), асcист Ричард Риос.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Ричард Риос (Бенфика), асcист Франьо Иванович.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
