Бенфика – Наполи – 2:0. Два сейва Трубина, 76 минут Судакова. Видео голов
Смотрите видеообзор матча шестого тура Лиги чемпионов 2025/26
10 декабря лиссабонская Бенфика на своем поле переиграла команду Наполи в матче шестого тура Лиги чемпионов 2025/26.
Орлы добыли победу со счетом 2:0, встреча прошла на стадионе Эштадиу да Луж в столице Португалии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голы за подопечных Жозе Моуриньо забили Ришар Риос и Леандру Баррейру.
В составе Бенфики сыграли два футболиста сборной Украины: Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек). Трубин провел на поле весь поединок и оформил два сейва, Судаков отыграл 76 минут без голевых действий и был заменен на Антону Силву.
Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 10 декабря
Бенфика (Португалия) – Наполи (Италия) – 2:0
Голы: Риос, 20, Баррейру, 49
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Риос, 20 мин.
ГОЛ! 2:0 Баррейро, 49 мин.
События матча
