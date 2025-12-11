МОУРІНЬЙО: «Это была большая победа и большой матч»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью пообщался с прессой после победного матча шестого тура Лиги чемпионов с «Наполи» – 2:0

– Проанализируйте матч, что вы хотели показать изменениями в составе?

– Это была большая победа и большой матч, как командно, так и индивидуально. Не было ни одного игрока, который бы сыграл плохо, хотя некоторые выделялись. Но как команда они были фантастические: большая сплоченность и оборонное взаимодействие в сложном матче. То, что мы планировали делать с мячом, удалось. Иванович дал много глубины, соперники имели трудности, потому что игроки «Наполи» не любят, когда идут глубокие передачи. Мы поставили много людей посередине, привлекли соперников, а Иванович атаковал глубину. Они тоже сыграли хорошо. Будет очень сложно для экспертов атаковать «Бенфику», они столкнутся с трудностями, потому что команда провела отличный матч.

– Вы критиковали, как команда вошла в матч со «Спортингом», а с «Наполи» команда хорошо вошла в оба тайма. Работали над этим?

– Подготовка была очень похожей. Мы определили принципы для разных моментов игры, пытались, работали. Против «Спортинга» мы совершили начальную ошибку, которая стоила гола, это нас смутило, и выступление не было полным, потому что оно не длилось от первой до последней минуты. Сегодня было иначе. Мы были очень сильны от первой до последней минуты против сильной команды с отличными игроками и тренером. Но «Бенфика» сегодня была значительно лучше.

– Известно, что мечта болельщиков «Бенфики» – снова выиграть европейский трофей, и многие говорят, что для этого нужен именно Жозе Моуринью. Это не слишком большая ответственность?

– Нет, это нереалистично, это нереалистичное давление. Амбиции болельщиков такие же, как и мои. Я всегда ставлю самые высокие цели. Но в момент, когда мы уже не в оптимальном положении, говорить о победе в ЛЧ? Представьте себе. Я доволен игрой, и на этом все. И не только игрой: доволен матчем против «Спортинга», тем, как команда растет, скрывает свои слабые стороны, потому что они есть. Доволен тем, что постепенно появляются новые решения. У нас скромный коллектив, который получает удары со всех сторон, но спокойно продолжает свой путь. 15 дней назад мы были «мертвы» в ЛЧ, а сейчас еще живы, с головой под водой, но боремся за выживание.

– Можно сказать, что выступление было художественно оценено и лучшим с момента вашего прихода?

– Я не тот, кто ставит художественные оценки или делает большие анализы. Помню, как говорили, что построение «Бенфики» – это мяч вперед к Отаменди, и все. Мы немного улучшились, не так ли? Теперь играем что-то, делаем два-три шага и время от времени забиваем гол, как второй, который в команде с другой формой мог бы считаться шедевром. Я доволен победой, индивидуальной и командной игрой, и тем, что болельщики «Бенфики» уходят домой счастливыми от большой победы – главное. Цель сейчас – остаться в Лиге чемпионов для следующих двух матчей.

– Считаете, что команда на своем уровне или еще далеко от желаемого?

– О, далеко. Команда улучшается постепенно, скрывает недостатки, находит новые решения, начинает учиться играть против разных соперников и разных стилей. Команда начинает понимать тактику и становиться настоящей командой. Но мы еще далеки от того, какой я хочу видеть коллектив. Но нынешняя группа и игроки очень хорошо скрывают слабые стороны и развивают свои сильные качества. Также слышал, что все игроки «Бенфики» ухудшились после моего прихода. Риос значительно ухудшился, Даль тоже. Многие ухудшились. Но ладно, продолжаем.

– Как объясните прогресс Риоса и Баррейро?

– Прежде всего их личность. Быть игроком «Бенфики» нелегко, особенно сейчас, когда на команду можно сильно «наехать». Они выдержали удары и показали ментальную стойкость против критики и оскорбительных комментариев. Это ключевой момент. Потом – взаимопонимание между игроками. Риос нуждается в большом пространстве для действий. Ограничить его – забрать одну из его сил. Говорить, что нельзя идти туда или сюда – сложно. Нужно, чтобы, когда он идет в ту или иную зону, кто-то выполнял определенные действия. Связка Риос–Баррейро–Аурснес дает нам баланс и позволяет Риосу быть великим игроком. Он действительно великий игрок, и его не смогли «сломать».