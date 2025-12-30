Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Нападающий Наполи: «Конкуренция с Лукаку? Я хочу учиться у него»

Расмус Хойлунд считает Ромелу одним из своих кумиров

Нападающий Наполи: «Конкуренция с Лукаку? Я хочу учиться у него»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Наполи» Расмус Хойлунд рассказал о форвардах, на которых он равняется, и о конкуренции за место в составе с Ромелу Лукаку после его восстановления от травмы:

«Мои ориентиры? Лукаку – один из них. Криштиану Роналду – мой главный кумир, не из-за стиля игры, а из-за менталитета и голевого аппетита. И еще Левандовский: невероятные движения, он может делать все.

Конкуренция с Лукаку? Ромелу – фантастический человек. Раньше я не знал его хорошо. Я общался с ним на поле и даже имею его футболку дома. Он для меня кумир. Конечно, я хочу играть, будет конкуренция, но я хочу учиться у него, потому что он может дать мне очень много».

Ранее сообщалось, что иностранный клуб отказался продавать украинца в «Наполи», «Бенфику» и «Лацио».

Расмус Хойлунд Ромелу Лукаку Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A
Иван Чирко Источник
