Нападающий Наполи: «Конкуренция с Лукаку? Я хочу учиться у него»

Нападающий «Наполи» Расмус Хойлунд рассказал о форвардах, на которых он равняется, и о конкуренции за место в составе с Ромелу Лукаку после его восстановления от травмы:

«Мои ориентиры? Лукаку – один из них. Криштиану Роналду – мой главный кумир, не из-за стиля игры, а из-за менталитета и голевого аппетита. И еще Левандовский: невероятные движения, он может делать все.

Конкуренция с Лукаку? Ромелу – фантастический человек. Раньше я не знал его хорошо. Я общался с ним на поле и даже имею его футболку дома. Он для меня кумир. Конечно, я хочу играть, будет конкуренция, но я хочу учиться у него, потому что он может дать мне очень много».