ВИДЕО. Вратарь сборной Украины показал свою тренировку. Впечатляет

Голкипер сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин опубликовал в Instagram ролик со своей индивидуальной тренировкой прямо во дворе дома.

На кадрах он выполняет прыжки, работает со штангой и дисками, прокачивая силу и реакцию.

Подписчики были впечатлены уровнем нагрузки и формы вратаря, оставляя комментарии вроде «Он монстр!» и «Просто машина!».

Болельщики отмечают, что Трубин не только поддерживает кондиции, но и продолжает прогрессировать, подтверждая статус одного из самых перспективных голкиперов Европы.