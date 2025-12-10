ВИДЕО. Вратарь сборной Украины показал свою тренировку. Впечатляет

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 декабря 2025, 02:30 | Обновлено 10 декабря 2025, 02:32
Анатолий Трубин работает без выходных

Instagram. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин опубликовал в Instagram ролик со своей индивидуальной тренировкой прямо во дворе дома.

На кадрах он выполняет прыжки, работает со штангой и дисками, прокачивая силу и реакцию.

Подписчики были впечатлены уровнем нагрузки и формы вратаря, оставляя комментарии вроде «Он монстр!» и «Просто машина!».

Болельщики отмечают, что Трубин не только поддерживает кондиции, но и продолжает прогрессировать, подтверждая статус одного из самых перспективных голкиперов Европы.

видео lifestyle Анатолий Трубин Бенфика сборная Украины по футболу чемпионат Португалии по футболу видео-реклама
Максим Лапченко Источник: Instagram
