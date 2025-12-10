Другие новости10 декабря 2025, 02:30 | Обновлено 10 декабря 2025, 02:32
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины показал свою тренировку. Впечатляет
Анатолий Трубин работает без выходных
Голкипер сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин опубликовал в Instagram ролик со своей индивидуальной тренировкой прямо во дворе дома.
На кадрах он выполняет прыжки, работает со штангой и дисками, прокачивая силу и реакцию.
Подписчики были впечатлены уровнем нагрузки и формы вратаря, оставляя комментарии вроде «Он монстр!» и «Просто машина!».
Болельщики отмечают, что Трубин не только поддерживает кондиции, но и продолжает прогрессировать, подтверждая статус одного из самых перспективных голкиперов Европы.
