Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Минус конкурент для украинца. Игрок Жироны отказывается играть
Испания
10 декабря 2025, 13:40 |
Доминик Ливакович хочет покинуть клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарская ситуация в «Жироне» превратилась из спортивной дискуссии в структурную проблему.

Доминик Ливакович должен был стать одним из ключевых летних приобретений, а теперь превратился в обузу. Развязка, впрочем, назревала неделями. Мичел после матча с «Эльче» предупреждал, что «тема с вратарями сложная», и сейчас эти слова полностью оправдались.

Ливакович с самого начала проиграл борьбу за место в основе Газзанига, а теперь и вовсе отказывается играть. Он сообщил клубу и тренерскому штабу, что не собирается выходить на поле ни при каких обстоятельствах – даже в случае травмы Газзаниги.

Решение хорвата частично связано с его контрактной ситуацией и желанием поехать на чемпионат мира со сборной. Если он проведет хотя бы минуту за «Жирону», то уже не сможет перейти в другой клуб, поскольку в начале сезона выступал за «Фенербахче», а правила запрещают играть в одном сезоне за три разные команды.

Конфликт уже выходит за рамки футбола. Уровень Ливаковича на тренировках упал, поведение не соответствует ожиданиям, и Мичел, который всегда подчеркивает важность ежедневной работы, не может поддерживать то, что стало невыполнимым.

Тренер, который всегда публично защищал своих игроков, оказался перед дилеммой, ставшей безвыходной. Доверие к Газзанига пошатнулось из-за недавних ошибок, но Ливакович закрыл возможность быть альтернативой, а украинский голкипер Владислав Крапивцов проходит восстановление после травмы, полученной в составе молодежной сборной.

В итоге клуб уже работает над подписанием нового вратаря в январе, понимая, что затягивать эту ситуацию дальше невозможно.

Владислав Крапивцов Доминик Ливакович Пауло Гассанига Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Чирко Источник: Mundo Deportivo
