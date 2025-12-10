Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 декабря 2025, 04:23 |
ВИДЕО. Еще один звездный футболист рассказал о депрессии. Вслед за Араухо

Серхио Каналес также страдал из-за психического расстройства...

ВИДЕО. Еще один звездный футболист рассказал о депрессии. Вслед за Араухо
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Каналес

34-летний футболист мексиканского клуба «Монтеррей» Серхио Каналес рассказал, что проблемы с психическим здоровьем стали причиной его ухода из «Бетиса».

По словам футболиста экс-футболиста «Реала», в определенный момент он перестал получать удовольствие от игры и приходил домой в слезах, не понимая, что с ним происходит.

Как и Рональд Араухо сейчас, Каналес столкнулся с эмоциональным выгоранием. Его кризис пришёлся на период выступления за «Бетис», несмотря на хорошие результаты команды и личный прогресс.

Игрок признается, что воспринимал все слишком близко к сердцу и взвалил на себя непомерную ответственность, полностью растворившись в клубе.

Каналес стал ключевой фигурой севильцев и поднял свою стоимость до 25 млн евро, но внутреннее напряжение превратило успех в тяжелое испытание.

Он понял, что нуждается в переменах, и ушел, чтобы выбрать путь без эмоционального перегруза – покинув клуб, с которым пережил лучшие, но и самые сложные годы своей карьеры.

