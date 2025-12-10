10 декабря на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Реал Мадрид встретится с Манчестер Сити. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда пол года назад, на фоне неудач в споре с Барселоной, сменила наставника: воспользовавшись приглашениями со стороны бразильской сборной, отправили туда Анчелотти и вернув Хаби Алонсо. Начинал бывший полузащитник не лучшим образом, проиграв летом на клубном чемпионате мира ПСЖ. Но потом был неплохой старт новой темпорады - как в Примере, где в том числе обыграли Барселону, так и в Лиге чемпионов.

Все резко испортилось в ноябре. Тут и поражение Ливерпулю, и ряд осечек на внутренней арене, что стоило лидерства в текущей таблице. Наставник, что испортил отношения уже не только с Винисиусом Жуниором, но и с другими подопечными, начал балансировать на грани отставки. Казалось бы, в ключевом поединке, на прошлой неделе, разгромили старого противника, Атлетик. Но сразу после этих 0:3 дома уступили Сельте!

Манчестер Сити

Клуб в прошлом сезоне внезапно резко сдал. Да, в итоге получилось не допустить полного провала - в АПЛ закончили на третьем месте. Впрочем, впечатления снова смазали, и поражением в кубковом финале, и ранним вылетом на клубном чемпионате мира. Да и после летней паузы, в августе, проиграли кряду Тоттенхэму и Брайтону. Но сейчас, после трех побед кряду, в Премьер-Лиге получилось максимально приблизиться к лидеру, Арсеналу - отставание сократилось на данный момент до двух очков!

В Лиге чемпионов англичане в целом неплохие, но нестабильны. Получилось обыграть Наполи, Вильярреал и Боруссию Дортмунд. Но при этом Монако позволили вырвать ничью из-за пенальти на 90-й минуте. А в крайнем туре и вовсе дома уступили Байеру 0:2.

Статистика личных встреч

В 2024-м году после пары ничьих Лунин выиграл послематчевую серию пенальти. В феврале испанцы уже побеждали в обоих матчах в основное время.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в испанцев. Но понятно, что это будет зрелищная встреча - ждем тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,71).

