  Реал Мадрид – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
10.12.2025 22:00 - : -
10 декабря 2025, 08:33
Реал Мадрид – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 10 декабря в 22:00 по Киеву на стадионе Сантьяго Бернабеу

Реал Мадрид – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

10 декабря на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Реал Мадрид встретится с Манчестер Сити. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда пол года назад, на фоне неудач в споре с Барселоной, сменила наставника: воспользовавшись приглашениями со стороны бразильской сборной, отправили туда Анчелотти и вернув Хаби Алонсо. Начинал бывший полузащитник не лучшим образом, проиграв летом на клубном чемпионате мира ПСЖ. Но потом был неплохой старт новой темпорады - как в Примере, где в том числе обыграли Барселону, так и в Лиге чемпионов.

Все резко испортилось в ноябре. Тут и поражение Ливерпулю, и ряд осечек на внутренней арене, что стоило лидерства в текущей таблице. Наставник, что испортил отношения уже не только с Винисиусом Жуниором, но и с другими подопечными, начал балансировать на грани отставки. Казалось бы, в ключевом поединке, на прошлой неделе, разгромили старого противника, Атлетик. Но сразу после этих 0:3 дома уступили Сельте!

Манчестер Сити

Клуб в прошлом сезоне внезапно резко сдал. Да, в итоге получилось не допустить полного провала - в АПЛ закончили на третьем месте. Впрочем, впечатления снова смазали, и поражением в кубковом финале, и ранним вылетом на клубном чемпионате мира. Да и после летней паузы, в августе, проиграли кряду Тоттенхэму и Брайтону. Но сейчас, после трех побед кряду, в Премьер-Лиге получилось максимально приблизиться к лидеру, Арсеналу - отставание сократилось на данный момент до двух очков!

В Лиге чемпионов англичане в целом неплохие, но нестабильны. Получилось обыграть Наполи, Вильярреал и Боруссию Дортмунд. Но при этом Монако позволили вырвать ничью из-за пенальти на 90-й минуте. А в крайнем туре и вовсе дома уступили Байеру 0:2.

Статистика личных встреч

В 2024-м году после пары ничьих Лунин выиграл послематчевую серию пенальти. В феврале испанцы уже побеждали в обоих матчах в основное время.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в испанцев. Но понятно, что это будет зрелищная встреча - ждем тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,71).

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.93 для Реала и 2.38 для Манчестер Сити.

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
10 декабря 2025 -
22:00
Манчестер Сити
Тотал больше 3.0 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
