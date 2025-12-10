Реал Мадрид

В среду, 10 декабря, состоится поединок Основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В минувший уик-энд «галактикос» сенсационно проиграли «Сельте» в Ла Лиге и не смогли сократить отставание от «Барселоны», которая лидирует в турнирной таблице. Более того, в предыдущих пяти матчах национального чемпионата мадридцы одержали всего одну победу. В Лиге чемпионов «Реал» выступает довольно уверенно: 4 победы и 1 поражение. «Манчестер Сити» занимает второе место в Английской Премьер-лиге. В главном клубном евротурнире команда Хосепа Гвардиолы ведет борьбу за попадание в топ-8: 3 победы, 1 ничья и 1 поражение.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.

