Камбэк в Мадриде. Манчестер Сити одержал победу над Реалом

В Мадриде состоялся поединок Основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретились «Реал» и «Манчестер Сити». Перед матчем повреждение получил Килиан Мбаппе, что стало весомой кадровой потерей для хозяев поля.

«Галактикос» активно начали встречу, и со штрафного едва не отличился Вальверде, но мяч после рикошета пролетел рядом со штангой. Вскоре свой шанс получил Винисиус, который техничным ударом пробил мимо Доннаруммы и не попал в ворота.

Гости пытались долгим розыгрышем мяча подобраться к штрафной «Реала», но угрозы воротам они не создавали. А «галактикос» в середине тайма провели контратаку, которую точным ударом завершил Родриго. Для бразильца этот гол стал первым в текущем сезоне.

«Горожане» продолжили играть без моментов, но сумели сравнять счет. Навес с углового замкнул Гвардиол, Куртуа отбил, и О’Райли сыграл на добивании. Но на этом неприятности для «Реала» не закончились. Рюдигер в штрафной завалил Холанда, и после просмотра видеоповтора арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Тот же Холанд пенальти реализовал. До перерыва гости могли еще и увеличить свое преимущество, но Куртуа поочередно отбил удары Холанда и Шерки.

В начале второй половины встречи команды действовали на встречных курсах и обменивались довольно острыми атаками. Отличный шанс сравнять счет упустил Беллингем, который оказался перед голкипером, но пробил неточно. Шерки едва не отличился с помощью рикошета, но свою команду выручил Куртуа.

В конце поединка «галактикос» большими силами пошли вырывать ничью и вполне могли этого добиться. Из выгодных позиций пробивал Винисиус, а после удара Эндрика мяч попал в перекладину.

Финальный свисток зафиксировал победу «Манчестер Сити». В следующем туре Основного раунда «Реал» будет принимать «Монако», а команда Хосепа Гвардиолы проведет гостевой поединок с норвежским «Буде Глимт».

Getty Images/Global Images Ukraine

Лига чемпионов. Основной раунд.

«Реал» – «Манчестер Сити» – 1:2

Голы: Родриго (28) – О'Райли (35), Холланд (43, пенальти)

Предупреждения: Рюдигер (43), Родриго (87), Каррерас (88) – Фоден (11), О'Райли (76), Бернарду Силва (90)

«Реал»: Куртуа, Каррерас, Рюдигер, Ассенсио (Эндрик, 79), Вальверде, Беллингем, Тчуамэни, Себальос (Браим Диас, 67), Винисиус Жуниор, Гонсало (Гюллер, 58), Родриго.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, О'Райли, Гвардиол, Рубен Диаш, Нунес, Фоден (Райндерс, 70), Н.Гонсалес, Бернарду Силва, Доку (Аке, 88), Шерки (Савиньо, 70), Холланд (Мармуш, 70).

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ – МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Видеообзор матча