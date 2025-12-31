Арсенал набрал наибольшее количество очков в АПЛ в 2025 году

Лондонский «Арсенал», одолевший «Астон Виллу» в матче 19-го со счетом 4:1, стал командой с наибольшим количеством набранных очков в АПЛ в 2025 году.

В активе «канониров» 83 очка в календарном году. На 3 меньше набрал «Манчестер Сити» (80), на 7 – «Астон Вилла» (76).

Наибольшее количество голов в 2025 году в АПЛ забили подопечные Пепа Гвардиолы (83).

«Вулвергемптон» пропустил больше всех в текущем году – 67.

Сводная таблица АПЛ за 2025 год: