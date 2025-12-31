Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал набрал наибольшее количество очков в АПЛ в 2025 году
Англия
31 декабря 2025, 08:31 | Обновлено 31 декабря 2025, 09:38
Подопечные Микеля Артеты на 3 очка опередили «Манчестер Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

Лондонский «Арсенал», одолевший «Астон Виллу» в матче 19-го со счетом 4:1, стал командой с наибольшим количеством набранных очков в АПЛ в 2025 году.

В активе «канониров» 83 очка в календарном году. На 3 меньше набрал «Манчестер Сити» (80), на 7 – «Астон Вилла» (76).

Наибольшее количество голов в 2025 году в АПЛ забили подопечные Пепа Гвардиолы (83).

«Вулвергемптон» пропустил больше всех в текущем году – 67.

Сводная таблица АПЛ за 2025 год:

  • 83 – Арсенал (71:30)
  • 80 – Манчестер Сити (83:35)
  • 76 – Астон Вилла (60:43)
  • 71 – Ливерпуль (71:50)
  • 64 – Челси (58:41)
  • 60 – Ньюкасл (62:50)
  • 59 – Кристал Пелас (52:44)
  • 59 – Брайтон (65:58)
  • 59 – Эвертон (47:40)
  • 58 – Брентфорд (62:51)
  • 51 – Фулхэм (51:55)
  • 50 – Манчестер Юнайтед (56:57)
  • 49 – Борнмут (58:58)
  • 46 – Ноттингем Форест (50:57)
  • 39 – Тоттенхэм (50:60)
  • 34 – Вест Хэм (44:65)
  • 29 – Вулверхэмптон (34:67)
  • 28 – Сандерленд (20:18)
  • 20 – Лидс (25:32)
  • 12 – Бернли (20:37)
  • 11 – Лестер Сити (11:38)
  • 7 – Ипсвич Таун (18:49)
  • 6 – Саутгемптон (14:48)
Вулверхэмптон наконец прервал свою проигрышную серию во всех турнирах
Финансовые рекорды Ливерпуля и новички МЮ: самые дорогие трансферы 2025-го
Габриэл забил 19-й гол в АПЛ. Какой бомбардирский рейтинг возглавляет?
статистика Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Манчестер Сити Астон Вилла Ливерпуль Вест Хэм Борнмут Брайтон Ипсвич Саутгемптон Вулверхэмптон Брентфорд Манчестер Юнайтед Бернли Кристал Пэлас Челси Ньюкасл Тоттенхэм Ноттингем Форест Фулхэм Лидс Лестер Сандерленд
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
