Арсенал набрал наибольшее количество очков в АПЛ в 2025 году
Подопечные Микеля Артеты на 3 очка опередили «Манчестер Сити»
Лондонский «Арсенал», одолевший «Астон Виллу» в матче 19-го со счетом 4:1, стал командой с наибольшим количеством набранных очков в АПЛ в 2025 году.
В активе «канониров» 83 очка в календарном году. На 3 меньше набрал «Манчестер Сити» (80), на 7 – «Астон Вилла» (76).
Наибольшее количество голов в 2025 году в АПЛ забили подопечные Пепа Гвардиолы (83).
«Вулвергемптон» пропустил больше всех в текущем году – 67.
Сводная таблица АПЛ за 2025 год:
- 83 – Арсенал (71:30)
- 80 – Манчестер Сити (83:35)
- 76 – Астон Вилла (60:43)
- 71 – Ливерпуль (71:50)
- 64 – Челси (58:41)
- 60 – Ньюкасл (62:50)
- 59 – Кристал Пелас (52:44)
- 59 – Брайтон (65:58)
- 59 – Эвертон (47:40)
- 58 – Брентфорд (62:51)
- 51 – Фулхэм (51:55)
- 50 – Манчестер Юнайтед (56:57)
- 49 – Борнмут (58:58)
- 46 – Ноттингем Форест (50:57)
- 39 – Тоттенхэм (50:60)
- 34 – Вест Хэм (44:65)
- 29 – Вулверхэмптон (34:67)
- 28 – Сандерленд (20:18)
- 20 – Лидс (25:32)
- 12 – Бернли (20:37)
- 11 – Лестер Сити (11:38)
- 7 – Ипсвич Таун (18:49)
- 6 – Саутгемптон (14:48)
