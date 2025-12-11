ГВАРДИОЛА: «Реал был значительно лучше нас на старте»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги выездного матча с «Реалом», который его команда выиграла со счетом 2:1.

О матче

– Иногда ты играешь – и не забиваешь, а иногда не играешь – и находишь гол. Бывает, что мяч приходит раньше, а уже потом появляется качество игры. До гола мы не контролировали матч, не были агрессивными. Родриго доставил нам много проблем, но тот гол нам помог. Для многих игроков, которые впервые приехали на этот стадион, это был большой опыт. Такой уровень нужен, но в феврале мы будем лучше.

О победе на «Бернабеу»

– После победы на «Бернабеу» нужно очень поблагодарить игроков. Я провел здесь много матчей: иногда мы играли лучше и не выигрывали, иногда побеждали они. В первом тайме они были значительно лучше. Потом мы больше контролировали мяч, но сначала они были намного сильнее.

Я уже переживал это здесь несколько лет с «Сити». У них есть способность забрасывать мячи в штрафную, и через три секунды мяч оказывается у твоих ворот. Поэтому здесь случаются невероятные камбеки. Мы должны быть лучше, но на этом стадионе и против такого соперника это непросто. Например, вторaя желтая Рюдигеру была очевидной, но нужно уметь справляться с такими ситуациями – они сделают нас сильнее.

Об О’Райли

– Сейчас он – левый защитник сборной Англии. Имеет сумасшедший темп, ошибается, потому что рискует, но в итоге добивается успеха. У нас много новых игроков, но у нас 13 очков, и еще четырех хватит, чтобы попасть в топ-8.

О «Реале»

– «Реал» был значительно лучше нас на старте. Родриго, Беллингем, Гонсало – они нам сильно навредили. Мы не могли контролировать потери мяча, не было вариантов. Но мы учимся, и я уверен, что дальше будем лучше. Не думаю, что такие открытые матчи – норма. Против «Сандерленда» мы доминировали, но «Реал» всегда такой: против него ты не защищен. А «Бернабеу» обожает такие открытые игры. Так было, пока мы не забили.

Ценность победы

– Не поймите неправильно: это же «Бернабеу» и Лига чемпионов. Но одновременно в январе, феврале или марте, если мы хотим выйти в полуфинал или финал, мы должны показывать лучший уровень. Этого недостаточно. Мы сделали много хорошего, боролись сердцем, но против таких соперников должны быть лучше – и мы будем.

Улучшение «Сити»

– В прошлом сезоне у нас было семь очков, теперь – 13. В Премьер-лиге тоже идем лучше. Ребята любят играть вместе, делают большую работу, но я знаю, что нужно, чтобы пройти далеко в ЛЧ. Мы точно можем прибавить, если не будет травм. У нас есть желание и тренер, который очень умный.

О потерях «Реала»

– У них много потерь, как у нас в прошлом году, когда мы не могли конкурировать. Они были лучше нас, пока мы не нашли и гол, и игру. Мы были ближе к тому, чтобы пропустить еще, чем забить. Пенальти должен был пересмотреть VAR, потому что у арбитров нет... чтобы принимать такие решения. Когда они закидывают в штрафную много людей, нужно выживать и искать контратаку.

О пенальти

– Это был очень очевидный пенальти, и VAR это доказал. Если пенальти в матче «Ливерпуль» – «Интер» был очевидным, то этот – тем более.

О победах на «Бернабеу»

– Первые разы были другими – 2:6, тогда они были решающими для завоевания чемпионства, а сейчас – просто пройти дальше. Возможно, встретимся снова. Я высоко ценю победу на поле «Реала», как и над «Барсой», «Атлетико», «Вильярреалом». У нас много новых игроков после двух последних трансферных окон. Мы уже полтора года без Родри – лучшего в мире. Победа важна прежде всего как опыт – и для этого сезона, и на будущее.

Об игре Доку

– От Доку я требую дриблинга, как от Винисиуса. Его первые пять метров – ничего подобного я не видел в жизни. Он сильно улучшает решения у штрафной. Если мы через игру будем доводить мяч до него, он просто уничтожает соперника, находит нужные зоны. Он был лучшим в матче, без сомнения. Он сломал «Реал», дал нам паузу, возможность сделать больше передач. Нико тоже был невероятным – когда он раскроется с мячом, станет топ-игроком.