  4. Жозе МОУРИНЬО – про Лигу чемпионов, трансферы Бенфики и переход в Реал
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 12:31 |
Жозе МОУРИНЬО – про Лигу чемпионов, трансферы Бенфики и переход в Реал

Лиссабонский клуб сыграет против итальянского «Наполи» в матче шестого тура

Жозе МОУРИНЬО – про Лигу чемпионов, трансферы Бенфики и переход в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер португальской «Бенфики» Жозе Моуриньо ответил на вопросы журналистов перед матчем шестого тура Лиги чемпионов против итальянского «Наполи», который состоится 10 декабря.

– Является ли для вас преимуществом то, что вы хорошо знаете итальянские команды?

– Не знаю, это преимущество или нет... Возможно, я трачу меньше времени на анализ, чем если бы это была команда, с которой я раньше не пересекался. Однако это не означает, что трудностей станет меньше.

«Наполи» – очень сильная команда. Они выиграли два скудетто за очень короткий промежуток времени. Сейчас они играют иначе, чем в начале сезона.

– Какие выводы вы сделали после дерби со «Спортингом» перед игрой против «Наполи»?

– Мы были сильнее соперника. Тем не менее, мы плохо сыграли на старте матча и допустили несколько индивидуальных ошибок. Иными словами, «Бенфика», на мой взгляд, с точки зрения организации и тактического мастерства сильная команда. Однако когда ты достигаешь такого уровня и совершаешь индивидуальные ошибки, обычно за них расплачиваешься.

– Можете ли вы сравнить уровень соревнований в Португалии и Италии?

– Я не могу вам сказать, ведь не смотрю игры итальянской лиги. Такой характер. Я сосредотачиваюсь на том, где работаю, смотрю все возможные матчи в лиге, где тренирую, и у меня остается мало времени, чтобы смотреть другие чемпионаты. В Италии очень высокий уровень тактической культуры. Все тренеры очень хорошо работают над тактической стороной игры.

– Есть слухи, что болельщики мадридского «Реала» хотели бы вашего возвращения в клуб… Вы хотите успокоить фанатов «Бенфики» в этой ситуации и закрыть этот вопрос раз и навсегда?

– Нет необходимости его закрывать, он уже закрыто. Вопрос уже закрыт. Это вы его начали. Забудьте об этом.

– Лига чемпионов может повлиять на трансферный рынок в январе? Готовы ли вы к тому, что не получите нужных вам подкреплений?

– Во-первых, я не думаю о трансферном рынке. И не думая о трансферном рынке, я сосредотачиваюсь на том, чтобы получить лучшее от своих игроков и представителей молодежной академии, я уже исхожу из предположения, что никаких приобретений не будет. Вот так я работаю.

Из 23 игроков десять – из молодежной академии Бенфики. И из этих десяти трое прибывают ко мне впервые.

– Сколько времени нужно молодым игрокам, чтобы занять более заметное место в команде? Является ли Жозе Нету одним из приоритетных вариантов?

– Жозе Нету в обойме, он сможет нам помочь. Что нужно молодым игрокам? Нельзя слишком сильно давить, если они совершают ошибки; это первое, что нужно. Давление, свойственное их дебюту, уже достаточно.

– «Наполи» умеет стремительно переходить в атаку. Как вы планируете их останавливать?

– «Наполи» силен во время переходов в атаку, в стандартных положениях, в организации атаки. Это команда, у которой есть все необходимое для победы. Будет тяжело, но мы сделаем все, чтобы одержать победу.

По теме:
Галатасарай продолжил безвыигрышную выездную серию с французскими командами
Бенфика определилась с суммой, за которую отпустит Трубина и Антонио Силву
Ливерпуль победил в выездном матче ЛЧ без Салаха впервые с 2009 года
Лига чемпионов Бенфика Наполи Жозе Моуриньо
Николай Тытюк Источник: A Bola
