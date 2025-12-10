Претендент на выход в УПЛ выставил на трансфер троих футболистов

Один из претендентов на выход в Украинскую Премьер-лигу решил прекратить сотрудничество с тремя игроками, среди которых – один из лучших бомбардиров команды.

«Ингулец» выставил на трансфер полузащитников Валерия Сада, Александра Пятова и форварда Сергея Кисленко. По информации источника, эти футболисты не входят в планы главного тренера Василия Кобина.

Игрокам выплатили минимальную зарплату и выставили на трансфер, чтобы не платить зарплату в отпуске, несмотря на то, что все трое имеют контракт до завершения сезона 2025/26.

Пятов играет в команде с июля 2023 года, в нынешней кампании провел 20 матчей (2 гола, 2 ассиста). Сад перебрался в «Ингулец» в феврале 2024 года, в Первой лиге провел 15 поединков.

Кисленко является вторым бомбардиром команды, забив шесть голов за 20 матчей в сезоне 2025/26. 27-летний форвард в августе прошлого года покинул «Звягель» и присоединился к команде Кобина.