Василий КОБИН: «Занимаем место, позволяющее бороться за выход в УПЛ»

В матче 18-го тура Первой лиги «Ингулец» со счетом 1:0 обыграл тернопольскую «Ниву». Победный гол команда забила в компенсированное время, а на последних секундах «Нива» не реализовала пенальти. Наставник «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал результат матча с «Нивой», а также подвел итог первой части сезона.

«Хочу поздравить свою команду с победой, самоотдачей и окончанием первой части чемпионата. Мы сюда ехали за победой, мы завоевали ее. Она для нас была тяжелой. Ребята очень многое отдали эмоций, как наша команда, так и тернопольская Нива. Заключительный матч, и он оказался именно таким, каким мы ожидали.

Итоги? Если брать в общем те задачи, которые мы перед собой ставили, это и чемпионат, и кубок Украины, на данном этапе у нас есть зачетные баллы. Мы занимаем место, позволяющее бороться за выход в Премьер-лигу. Наша команда является четвертьфиналистом Кубка Украины. И если брать в общем, то сезон для нас достаточно удачный. Самое главное, нам нужно расти, потому что каждая игра – это урок, из которого нужно для себя брать лучшее. Плохие моменты нужно оставлять и двигаться только вверх. Мы в борьбе. Самое главное сейчас – это подготовиться хорошо, отдохнуть, и второй круг максимально так продуктивно поработать, как и первую часть чемпионата», – сказал Василий Кобин.