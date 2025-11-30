Драматическая развязка. Ингулец удержал победу над Нивой Тернополь
Команда Юрия Вирта на последних секундах не реализовала пенальти
В воскресенье, 30 ноября, в Тернополе состоялся заключительный матч 18-го тура Первой лиги. Тернопольская «Нива» принимала «Ингулец». Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.
В конце первого тайма «Нива» осталась в меньшинстве. На 42-й минуте Валентин Напуда опасно сыграл в штрафной соперника и получил вторую желтую карточку.
Получив численное преимущество, «Ингулец» усилил натиск на оборону соперника. В одном из эпизодов «Ниву» от гола спасла перекладина.
Забить «Ингульцу» удалось на 4-й компенсированной минуте. Очередной мяч на свой счет записал Виталий Фарасеенко.
«Нива» побежала в отчаянную атаку и заработала пенальти. Но голкипер «Ингульца» Антон Жилкин отразил удар Андрея Демиденко.
Первая лига. 18-й тур, 30 ноября. Тернополь, стадион им. Р. Шухевича
«Нива» Тернополь – «Ингулец» Петрово – 0:1
Гол: Фарасеенко, 90+4
Незабитый пенальти: Демиденко («Нива»), 90+8
Удаления: Напуда, 42 – Малыш, 90+6
