Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Драматическая развязка. Ингулец удержал победу над Нивой Тернополь
Первая лига
Нива Тернополь
30.11.2025 14:30 – FT 0 : 1
Ингулец
Украина. Первая лига
30 ноября 2025, 16:39 | Обновлено 30 ноября 2025, 16:40
Драматическая развязка. Ингулец удержал победу над Нивой Тернополь

Команда Юрия Вирта на последних секундах не реализовала пенальти

Драматическая развязка. Ингулец удержал победу над Нивой Тернополь
ФК Нива Тернополь

В воскресенье, 30 ноября, в Тернополе состоялся заключительный матч 18-го тура Первой лиги. Тернопольская «Нива» принимала «Ингулец». Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

В конце первого тайма «Нива» осталась в меньшинстве. На 42-й минуте Валентин Напуда опасно сыграл в штрафной соперника и получил вторую желтую карточку.

Получив численное преимущество, «Ингулец» усилил натиск на оборону соперника. В одном из эпизодов «Ниву» от гола спасла перекладина.

Забить «Ингульцу» удалось на 4-й компенсированной минуте. Очередной мяч на свой счет записал Виталий Фарасеенко.

«Нива» побежала в отчаянную атаку и заработала пенальти. Но голкипер «Ингульца» Антон Жилкин отразил удар Андрея Демиденко.

Первая лига. 18-й тур, 30 ноября. Тернополь, стадион им. Р. Шухевича

«Нива» Тернополь – «Ингулец» Петрово – 0:1

Гол: Фарасеенко, 90+4

Незабитый пенальти: Демиденко («Нива»), 90+8

Удаления: Напуда, 42 – Малыш, 90+6

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

90’
Станислав-Нури Малыш (Ингулец) получает красную карточку.
90’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Фарасеенко (Ингулец).
43’
Валентин Напуда (Нива Тернополь) получает красную карточку.
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ингулец Нива Тернополь Виталий Фарасеенко
