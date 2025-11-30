Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Нива Тернополь
30.11.2025 14:30 – FT 0 : 1
Ингулец
Украина. Первая лига
30 ноября 2025, 18:24 | Обновлено 30 ноября 2025, 18:25
Нива Т – Ингулец – 0:1. Драма в Тернополе. Видео гола и обзор матча

Голкипер «Ингульца» на последних секундах матча отразил пенальти

ФК Нива Тернополь

В воскресенье, 30 ноября, в Тернополе прошел матч 18-го тура Первой лиги. Тернопольская «Нива» принимала «Ингулец» и потерпела поражение со счетом 0:1

«Нива» осталась в меньшинстве в конце первого тайма. На 42-й минуте Валентин Напуда получил вторую желтую карточку за опасную игру. Причем произошло это в штрафной соперника.

«Ингулец» создал достаточно моментов для гола. В одном из эпизодов «Ниву» от пропущенного мяча спас каркас ворот.

И все же на 4-й компенсированной минуте «Ингульцу» удалось выйти вперед. Очередной мяч на свой счет записал Виталий Фарасеенко.

«Нива» побежала в отчаянную атаку и заработала пенальти. Однако голкипер «Ингульца» Антон Жилкин отразил удар Андрея Демиденко.

Первая лига. 18-й тур, 30 ноября. Тернополь, стадион им. Р. Шухевича

«Нива» Тернополь – «Ингулец» Петрово – 0:1

Гол: Фарасеенко, 90+4

Незабитый пенальти: Демиденко («Нива»), 90+8

Удаления: Напуда, 42 – Малыш, 90+6

Видеозапись матча

Видео гола и обзор матча (ожидается)

События матча

90’
Станислав-Нури Малыш (Ингулец) получает красную карточку.
90’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Фарасеенко (Ингулец).
43’
Валентин Напуда (Нива Тернополь) получает красную карточку.
Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ингулец Виталий Фарасеенко Антон Жилкин видео голов и обзор
