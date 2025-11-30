Нива Т – Ингулец – 0:1. Драма в Тернополе. Видео гола и обзор матча
Голкипер «Ингульца» на последних секундах матча отразил пенальти
В воскресенье, 30 ноября, в Тернополе прошел матч 18-го тура Первой лиги. Тернопольская «Нива» принимала «Ингулец» и потерпела поражение со счетом 0:1
«Нива» осталась в меньшинстве в конце первого тайма. На 42-й минуте Валентин Напуда получил вторую желтую карточку за опасную игру. Причем произошло это в штрафной соперника.
«Ингулец» создал достаточно моментов для гола. В одном из эпизодов «Ниву» от пропущенного мяча спас каркас ворот.
И все же на 4-й компенсированной минуте «Ингульцу» удалось выйти вперед. Очередной мяч на свой счет записал Виталий Фарасеенко.
«Нива» побежала в отчаянную атаку и заработала пенальти. Однако голкипер «Ингульца» Антон Жилкин отразил удар Андрея Демиденко.
Первая лига. 18-й тур, 30 ноября. Тернополь, стадион им. Р. Шухевича
«Нива» Тернополь – «Ингулец» Петрово – 0:1
Гол: Фарасеенко, 90+4
Незабитый пенальти: Демиденко («Нива»), 90+8
Удаления: Напуда, 42 – Малыш, 90+6
Видеозапись матча
Видео гола и обзор матча (ожидается)
События матча
