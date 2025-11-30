Нива Т – Ингулец – 0:1. Драма в Тернополе. Видео гола и обзор матча

В воскресенье, 30 ноября, в Тернополе прошел матч 18-го тура Первой лиги. Тернопольская «Нива» принимала «Ингулец» и потерпела поражение со счетом 0:1

«Нива» осталась в меньшинстве в конце первого тайма. На 42-й минуте Валентин Напуда получил вторую желтую карточку за опасную игру. Причем произошло это в штрафной соперника.

«Ингулец» создал достаточно моментов для гола. В одном из эпизодов «Ниву» от пропущенного мяча спас каркас ворот.

И все же на 4-й компенсированной минуте «Ингульцу» удалось выйти вперед. Очередной мяч на свой счет записал Виталий Фарасеенко.

«Нива» побежала в отчаянную атаку и заработала пенальти. Однако голкипер «Ингульца» Антон Жилкин отразил удар Андрея Демиденко.

Первая лига. 18-й тур, 30 ноября. Тернополь, стадион им. Р. Шухевича

«Нива» Тернополь – «Ингулец» Петрово – 0:1

Гол: Фарасеенко, 90+4

Незабитый пенальти: Демиденко («Нива»), 90+8

Удаления: Напуда, 42 – Малыш, 90+6

Видеозапись матча

Видео гола и обзор матча (ожидается)