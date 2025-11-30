30.11.2025 11:00 - : -
Украина. Первая лига30 ноября 2025, 09:08 | Обновлено 30 ноября 2025, 09:15
32
0
Первая лига. 18-й тур, 30 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 ноября видеотрансляцию матчей 18-го тура
30 ноября 2025, 09:08 | Обновлено 30 ноября 2025, 09:15
32
0
30 ноября будут проведены три поединка 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 18-й тур, 30 ноября 2025
- 11:00. «Феникс-Маріуполь» – ЮКСА
- 13:00. «Металдист» – «Агробизнес»
- 14:40. «Нива» Тернополь – «Ингулец»
11:00. «Феникс-Мариуполь» – ЮКСА
13:00. «Металлист» – «Агробизнес»
14:40. «Нива» Тернополь – «Ингулец»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 ноября 2025, 04:02 15
Юлия Леус побывала на матче ПСЖ
Бокс | 30 ноября 2025, 09:07 0
Фабио Уордли стремится провести бой с украинским чемпионом
Футбол | 29.11.2025, 10:18
Футбол | 30.11.2025, 08:55
Футбол | 30.11.2025, 07:49
Комментарии 0
Популярные новости
29.11.2025, 07:53 15
28.11.2025, 16:54 1
28.11.2025, 15:33 84
29.11.2025, 04:05 31
29.11.2025, 06:42 3
28.11.2025, 23:13 6
29.11.2025, 04:59 1
28.11.2025, 08:14 2