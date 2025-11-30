Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первая лига. 18-й тур, 30 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Феникс-Мариуполь
30.11.2025 11:00 - : -
ЮКСА
Украина. Первая лига
32
0

Первая лига. 18-й тур, 30 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 ноября видеотрансляцию матчей 18-го тура

ФК Феникс-Мариуполь

30 ноября будут проведены три поединка 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 18-й тур, 30 ноября 2025

  • 11:00. «Феникс-Маріуполь» – ЮКСА
  • 13:00. «Металдист» – «Агробизнес»
  • 14:40. «Нива» Тернополь – «Ингулец»

11:00. «Феникс-Мариуполь» – ЮКСА

13:00. «Металлист» – «Агробизнес»

14:40. «Нива» Тернополь – «Ингулец»

