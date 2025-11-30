Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Феникс-Мариуполь
30.11.2025 11:00 – FT 1 : 1
ЮКСА
Украина. Первая лига
30 ноября 2025, 13:12 | Обновлено 30 ноября 2025, 13:27
Гол Ременяка спас Феникс-Мариуполь от поражения в матче с ФК ЮКСА

Поединок прошел во Львове на стадионе СКИФ

ФК Феникс-Мариуполь

В воскресенье, 30 ноября, состоялся поединок 18-го тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» принимал ФК ЮКСА. Встреча завершилась вничью 1:1.

Обе команды хотели завершить осеннюю часть сезона на мажорной ноте. Однако забитых голов зрителям на трибунах львовского стадиона СКИФ пришлось ждать достаточно долго.

Первыми забили гости. На 86-й минуте после подачи углового и удара мяч попал в штангу ворот ФК «Феникс-Мариуполь». Павел Захидный сыграл на добивании и открыл счет в матче.

«Феникс-Мариуполь» бросился отыгрываться и достиг успеха. На первой компенсированной минуте Артур Ременяк сравнял счет.

Первая лига. 18-й тур, 30 ноября. Львов, стадион СКИФ

«Феникс-Мариуполь» – ЮКСА – 1:1

Голы: Ременяк, 90+1 – Захидный, 86

