Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Феникс-Мариуполь
30.11.2025 11:00 – FT 1 : 1
ЮКСА
Украина. Первая лига
Максим ФЕЩУК: «Я уверен, что у этой команды все будет хорошо»

Тренер ФК «Феникс-Мариуполь» дал комментарий после матча с ФК ЮКСА

ФК Феникс-Мариуполь. Максим Фещук

В матче 18-го тура Первой лиги «Феникс-Мариуполь» и ФК ЮКСА сыграли вничью 1:1. Тренер «Феникс-Мариуполь» Максим Фещук прокомментировал результат поединка.

«Так, как развивалась игра и так, как проходил поединок, то я доволен результатом. Я не могу сказать, что мы сегодня потеряли два очка. Мы нашли одно, потому что мы отыгрывались. Что меня разочаровало в игре, это тот стандарт, после которого мы пропустили. Я вообще не понимаю, как мы его пропустили. Опять-таки замены. Янчак, Вильховый, не усилили игру. Я от Янчака ждал большего в этой игре. И Вильховый как-то тяжело вышел. Там мне говорят, что из-под него гол забили. Я бы даже замены не производил, честно говоря, так, как сегодня играли. То есть замены просто были вынуждены. Кто там устал, кто после травмы.

В общем, за характер, за то, как проявили бойцовские качества, за то, что хотели, я горжусь, честно, доволен. Я реально сегодня с настроением иду домой, и скажу, что я вижу, что у этой команды, этого клуба есть будущее. И будем готовиться к весенней части чемпионата. Я в каждом интервью говорю: остаться, сохраниться, укрепиться в Первой лиге. 12 туров впереди, 12 финалов. И я уверен, что у этой команды все будет хорошо», – сказал Максим Фещук.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды ЮКСА.
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
