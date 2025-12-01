Максим ФЕЩУК: «Я уверен, что у этой команды все будет хорошо»

В матче 18-го тура Первой лиги «Феникс-Мариуполь» и ФК ЮКСА сыграли вничью 1:1. Тренер «Феникс-Мариуполь» Максим Фещук прокомментировал результат поединка.

«Так, как развивалась игра и так, как проходил поединок, то я доволен результатом. Я не могу сказать, что мы сегодня потеряли два очка. Мы нашли одно, потому что мы отыгрывались. Что меня разочаровало в игре, это тот стандарт, после которого мы пропустили. Я вообще не понимаю, как мы его пропустили. Опять-таки замены. Янчак, Вильховый, не усилили игру. Я от Янчака ждал большего в этой игре. И Вильховый как-то тяжело вышел. Там мне говорят, что из-под него гол забили. Я бы даже замены не производил, честно говоря, так, как сегодня играли. То есть замены просто были вынуждены. Кто там устал, кто после травмы.

В общем, за характер, за то, как проявили бойцовские качества, за то, что хотели, я горжусь, честно, доволен. Я реально сегодня с настроением иду домой, и скажу, что я вижу, что у этой команды, этого клуба есть будущее. И будем готовиться к весенней части чемпионата. Я в каждом интервью говорю: остаться, сохраниться, укрепиться в Первой лиге. 12 туров впереди, 12 финалов. И я уверен, что у этой команды все будет хорошо», – сказал Максим Фещук.