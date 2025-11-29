В воскресенье, 30 ноября состоится поединок 18-го тура Первой лиги Украины между «Фениксом-Мариуполем» и «ЮКСА». По киевскому времени игра начнется в 11:00.

Феникс-Мариуполь

Не слишком удачные выступления показывает мариупольская команда в текущем сезоне. За 17 игр Первой лиги Феникс получил 15 зачетных пунктов, которые позволяют ему занимать 13-ю строчку турнирной таблицы и находиться в зоне переходных игр на вылет. От безопасного 12 места клуб отделяет всего 1 балл, однако мариупольцы сыграли уже на 1 игру больше.

В Кубке Украины команде удалось выбить «Ужгород», «Металлург» и «Агротех» и квалифицироваться в четвертьфинал соревнований. Там на «Феникс» ждет матч против «Чернигова».

ЮКСА

Тарасовцы проводят довольно нестабильный сезон, хотя и в последних играх имеют серию хороших результатов. В общей сложности за 17 матчей чемпионата клуба удалось набрать 22 балла, благодаря которым он занимает 7-е место турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от топ-4 «крестоносцы» удалены 11 очков.

Кубок Украины «ЮКСА» покинула из-за ошибки менеджмента – в игре 1/32 финала против «Нивы В» за «крестоносцев» вышел незаявленный игрок, из-за чего им засчитали техническое поражение.

Личные встречи

В официальных играх клубы встречались трижды. За это время ЮКСА одержала 2 победы (1 техническую), а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

10/22 набранных баллов в текущем сезоне Первой лиги ЮКСА завоевала в последних 4-х играх.

«Фениксом-Мариуполь» проиграл в 4/5 предыдущих домашних играх.

«Феникс» забил 10 голов в текущем сезоне Первой лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на победу «ЮКСА» с коэффициентом 2.28.