Феникс-Мариуполь – ЮКСА. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Матч начнется 30 ноября в 11:00 по Киеву
В воскресенье, 30 ноября состоится поединок 18-го тура Первой лиги Украины между «Фениксом-Мариуполем» и «ЮКСА». По киевскому времени игра начнется в 11:00.
Феникс-Мариуполь
Не слишком удачные выступления показывает мариупольская команда в текущем сезоне. За 17 игр Первой лиги Феникс получил 15 зачетных пунктов, которые позволяют ему занимать 13-ю строчку турнирной таблицы и находиться в зоне переходных игр на вылет. От безопасного 12 места клуб отделяет всего 1 балл, однако мариупольцы сыграли уже на 1 игру больше.
В Кубке Украины команде удалось выбить «Ужгород», «Металлург» и «Агротех» и квалифицироваться в четвертьфинал соревнований. Там на «Феникс» ждет матч против «Чернигова».
ЮКСА
Тарасовцы проводят довольно нестабильный сезон, хотя и в последних играх имеют серию хороших результатов. В общей сложности за 17 матчей чемпионата клуба удалось набрать 22 балла, благодаря которым он занимает 7-е место турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от топ-4 «крестоносцы» удалены 11 очков.
Кубок Украины «ЮКСА» покинула из-за ошибки менеджмента – в игре 1/32 финала против «Нивы В» за «крестоносцев» вышел незаявленный игрок, из-за чего им засчитали техническое поражение.
Личные встречи
В официальных играх клубы встречались трижды. За это время ЮКСА одержала 2 победы (1 техническую), а еще 1 игра завершилась вничью.
Интересные факты
- 10/22 набранных баллов в текущем сезоне Первой лиги ЮКСА завоевала в последних 4-х играх.
- «Фениксом-Мариуполь» проиграл в 4/5 предыдущих домашних играх.
- «Феникс» забил 10 голов в текущем сезоне Первой лиги – 2-й худший результат среди всех команд.
Прогноз
Я поставлю на победу «ЮКСА» с коэффициентом 2.28.
