Феникс-Мариуполь – ЮКСА – 1:1. Забили в конце матча. Видео голов и обзор

В воскресенье, 30 ноября, во Львове на стадионе СКИФ состоялся поединок 18-го тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» и ФК ЮКСА сыграли вничью 1:1.

Первой забила ЮКСА. На 86-й минуте после подачи углового мяч попал в штангу ворот ФК «Феникс-Мариуполь». Павел Захидный сыграл на добивании и открыл счет в матче.

«Феникс-Мариуполь» бросился спасать матч. И достиг успеха на первой компенсированной минуте. Артур Ременяк сравнял счет ударом в левый нижний угол.

Первая лига. 18-й тур, 30 ноября. Львов, стадион СКИФ

«Феникс-Мариуполь» – ЮКСА – 1:1

Голы: Ременяк, 90+1 – Захидный, 86

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча