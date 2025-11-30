Феникс-Мариуполь – ЮКСА – 1:1. Забили в конце матча. Видео голов и обзор
«Феникс-Мариуполь» спасся от поражения в компенсированное время
В воскресенье, 30 ноября, во Львове на стадионе СКИФ состоялся поединок 18-го тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» и ФК ЮКСА сыграли вничью 1:1.
Первой забила ЮКСА. На 86-й минуте после подачи углового мяч попал в штангу ворот ФК «Феникс-Мариуполь». Павел Захидный сыграл на добивании и открыл счет в матче.
«Феникс-Мариуполь» бросился спасать матч. И достиг успеха на первой компенсированной минуте. Артур Ременяк сравнял счет ударом в левый нижний угол.
Первая лига. 18-й тур, 30 ноября. Львов, стадион СКИФ
«Феникс-Мариуполь» – ЮКСА – 1:1
Голы: Ременяк, 90+1 – Захидный, 86
