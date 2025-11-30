Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Феникс-Мариуполь – ЮКСА – 1:1. Забили в конце матча. Видео голов и обзор
Первая лига
Феникс-Мариуполь
30.11.2025 11:00 – FT 1 : 1
ЮКСА
Украина. Первая лига
30 ноября 2025, 18:37 | Обновлено 30 ноября 2025, 18:47
Феникс-Мариуполь – ЮКСА – 1:1. Забили в конце матча. Видео голов и обзор

«Феникс-Мариуполь» спасся от поражения в компенсированное время

ФК Феникс-Мариуполь

В воскресенье, 30 ноября, во Львове на стадионе СКИФ состоялся поединок 18-го тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» и ФК ЮКСА сыграли вничью 1:1.

Первой забила ЮКСА. На 86-й минуте после подачи углового мяч попал в штангу ворот ФК «Феникс-Мариуполь». Павел Захидный сыграл на добивании и открыл счет в матче.

«Феникс-Мариуполь» бросился спасать матч. И достиг успеха на первой компенсированной минуте. Артур Ременяк сравнял счет ударом в левый нижний угол.

Первая лига. 18-й тур, 30 ноября. Львов, стадион СКИФ

«Феникс-Мариуполь» – ЮКСА – 1:1

Голы: Ременяк, 90+1 – Захидный, 86

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды ЮКСА.
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Артур Ременяк ЮКСА Тарасовка Павел Захидный Феникс-Мариуполь видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
