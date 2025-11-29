Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Нива Тернополь – Ингулец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Нива Тернополь
30.11.2025 14:30 - : -
Ингулец
Украина. Первая лига
29 ноября 2025, 11:55 | Обновлено 29 ноября 2025, 12:00
Нива Тернополь – Ингулец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 30 ноября в 14:30 по Киеву

Нива Тернополь – Ингулец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Нива Тернополь

В воскресенье, 30 ноября, состоится поединок 18-го тура Первой лиги Украины между «Нивой Тернополь» и «Ингульцем». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Нива Тернополь

Коллектив начал сезон довольно неплохо, однако в последних играх совсем растерял игровую форму. В общей сложности, за 17 поединков Первой лиги тернополяне набрали 22 очка, благодаря которым теперь занимают 8-е место турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от топ-4 «Нива» отделяет 11 зачетных пунктов.

С Кубка Украины коллектив вылетел на стадии 1/8 финала от черновицкой «Буковины».

Ингулец

Прошлогодний участник УПЛ выглядит гораздо увереннее. За 17 туров текущего чемпионата «Ингулец» набрал уже 33 балла, благодаря которым занимает 4-е место турнирной таблицы. От 5-й строчки клуб оторвался на 3 очка, а от зоны прямого повышения отстает на 6 зачетных пунктов.

В Кубке Украины команда выбила «Карбон», «Подолье» и «Викторию» и квалифицировалась в 1/4 финала, где сыграет против киевского «Динамо».

Личные встречи

Клубы встречались между собой только раз – в 3 туре текущего сезона Первой лиги. Тогда игра завершилась вничью 2:2.

Интересные факты

  • «Нива» проиграла в каждом из последних 6 поединков.
  • В последних 6-х играх «Нива» забила всего 3 гола.
  • В последних 12 матчах «Ингулец» потерпел поражение лишь 1 раз.

Прогноз

Я поставлю на победу «Ингульца» с коэффициентом 2.16.

Нива Тернополь
30 ноября 2025 -
14:30
Ингулец
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
