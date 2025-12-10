Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Аякс подпишет экс-защитника Арсенала, который полгода оставался без клуба
Нидерланды
10 декабря 2025, 14:21
Аякс подпишет экс-защитника Арсенала, который полгода оставался без клуба

Такехиро Томиясу возвращается в большой футбол

Аякс подпишет экс-защитника Арсенала, который полгода оставался без клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Такехиро Томиясу

Экс-защитник лондонского «Арсенала» Такехиро Томиясу согласился на предложение нидерландского «Аякса», сообщает Бен Джейкобс.

По информации инсайдера, руководство амстердамского клуба решило предложить 27-летнему японцу подписать краткосрочный контракт до окончания текущего сезона.

Опытный защитник вскоре должен пройти медицинское обследование, после чего будет подписано соглашение.

В последнее время он проходил восстановление после травмы колена и находился без клуба, так как в июле 2025 года договорился с «Арсеналом» о расторжении контракта по взаимному согласию.

В составе лондонцев Томиясу в период с 2021 по 2025 год сыграл 84 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и шестью ассистами.

Такехиро Томиясу Арсенал Лондон Аякс Лига чемпионов чемпионат Нидерландов по футболу трансферы
Иван Чирко Источник: Бен Джейкобс
