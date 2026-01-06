Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал стал единственным в АПЛ, прошедшим «Festive Fixtures» без потерь
Англия
06 января 2026, 00:09 | Обновлено 06 января 2026, 00:15
Арсенал стал единственным в АПЛ, прошедшим «Festive Fixtures» без потерь

Ноттингем Форест стал единственным, не набравшим ни одного очка в четырех матчах новогодних туров

Getty Images/Global Images Ukraine

Арсенал стал единственным клубом АПЛ, который выиграл все четыре новогодних тура «Festive Fixtures», которые состоялись в течение 16 дней (с 20 декабря по 4 января).

«Канониры» последовательно победили Эвертон (1:0), Брайтон (2:1), Астон Виллу (4:1) и Борнмут (3:2).

Единственным клубом, кто не набрал ни одного очка в этой серии, стал Ноттингем Форест, проигравший Фулхэму (0:1), Манчестер Сити (1:2), Эвертону (0:2) и Астон Вилле (1:3).

Также стоит отметить, что во время и после окончания «Festive Fixtures» состоялись отставки главных тренеров Челси (Энцо Марески) и Манчестер Юнайтед (Рубена Аморима). Челси набрал в этих четырех матчах всего 3 очка, Манчестер Юнайтед – 5.

Количество очков, набранных клубами АПЛ в четырех турах «Festive Fixtures» с 20 декабря по 4 января

  • 12 – Арсенал
  • 10 – Брентфорд
  • 9 – Астон Вилла
  • 8 – Манчестер Сити
  • 8 – Ливерпуль
  • 8 – Фулхэм
  • 7 – Ньюкасл Юнайтед
  • 6 – Лидс Юнайтед
  • 5 – Брайтон
  • 5 – Манчестер Юнайтед
  • 5 – Тоттенхэм Хотспур
  • 4 – Вулверхэмптон
  • 4 – Сандерленд
  • 4 – Эвертон
  • 3 – Челси
  • 2 – Борнмут
  • 2 – Бернли
  • 1 – Кристал Пэлас
  • 1 – Вест хэм Юнайтед
  • 0 – Ноттингем Форест
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Ноттингем Форест
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
