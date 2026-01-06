Арсенал стал единственным в АПЛ, прошедшим «Festive Fixtures» без потерь
Ноттингем Форест стал единственным, не набравшим ни одного очка в четырех матчах новогодних туров
Арсенал стал единственным клубом АПЛ, который выиграл все четыре новогодних тура «Festive Fixtures», которые состоялись в течение 16 дней (с 20 декабря по 4 января).
«Канониры» последовательно победили Эвертон (1:0), Брайтон (2:1), Астон Виллу (4:1) и Борнмут (3:2).
Единственным клубом, кто не набрал ни одного очка в этой серии, стал Ноттингем Форест, проигравший Фулхэму (0:1), Манчестер Сити (1:2), Эвертону (0:2) и Астон Вилле (1:3).
Также стоит отметить, что во время и после окончания «Festive Fixtures» состоялись отставки главных тренеров Челси (Энцо Марески) и Манчестер Юнайтед (Рубена Аморима). Челси набрал в этих четырех матчах всего 3 очка, Манчестер Юнайтед – 5.
Количество очков, набранных клубами АПЛ в четырех турах «Festive Fixtures» с 20 декабря по 4 января
- 12 – Арсенал
- 10 – Брентфорд
- 9 – Астон Вилла
- 8 – Манчестер Сити
- 8 – Ливерпуль
- 8 – Фулхэм
- 7 – Ньюкасл Юнайтед
- 6 – Лидс Юнайтед
- 5 – Брайтон
- 5 – Манчестер Юнайтед
- 5 – Тоттенхэм Хотспур
- 4 – Вулверхэмптон
- 4 – Сандерленд
- 4 – Эвертон
- 3 – Челси
- 2 – Борнмут
- 2 – Бернли
- 1 – Кристал Пэлас
- 1 – Вест хэм Юнайтед
- 0 – Ноттингем Форест
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер рассказал, что иногда разговаривает сам с собой и признался, как это ему помогает
Украинскому вингеру исполнилось 25 лет