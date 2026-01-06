Арсенал стал единственным в АПЛ, прошедшим «Festive Fixtures» без потерь

Арсенал стал единственным клубом АПЛ, который выиграл все четыре новогодних тура «Festive Fixtures», которые состоялись в течение 16 дней (с 20 декабря по 4 января).

«Канониры» последовательно победили Эвертон (1:0), Брайтон (2:1), Астон Виллу (4:1) и Борнмут (3:2).

Единственным клубом, кто не набрал ни одного очка в этой серии, стал Ноттингем Форест, проигравший Фулхэму (0:1), Манчестер Сити (1:2), Эвертону (0:2) и Астон Вилле (1:3).

Также стоит отметить, что во время и после окончания «Festive Fixtures» состоялись отставки главных тренеров Челси (Энцо Марески) и Манчестер Юнайтед (Рубена Аморима). Челси набрал в этих четырех матчах всего 3 очка, Манчестер Юнайтед – 5.

Количество очков, набранных клубами АПЛ в четырех турах «Festive Fixtures» с 20 декабря по 4 января