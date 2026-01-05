Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Аморим завершил свою деятельность в МЮ с наименьшим процентом побед в АПЛ
05 января 2026, 13:32 | Обновлено 05 января 2026, 13:55
Аморим завершил свою деятельность в МЮ с наименьшим процентом побед в АПЛ

Упомянем всех тренеров Манчестер Юнайтед по этому показателю в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Рубен Аморим победил вместе с МЮ лишь в 31.9% матчей АПЛ (15 из 47), что стало самым плохим показателем за всю историю клуба.

Помимо португальца, процент побед в лиге менее 50 продемонстрировал только немец Ральф Рангник (41.7%).

Рекордсменом клуба продолжает быть Алекс Фергюсон (65.2%), за ним в рейтинге расположены Жозе Моуриньо (53.8%) и Эрик тен Хаг (51.8%).

Процент побед в АПЛ каждого тренера Манчестер Юнайтед

  • 65.2% – Алекс Фергюсон (Шотландия)
  • 53.8% – Жозе Моуриньо (Португалия)
  • 51.8% – Эрик тен Хаг (Нидерланды)
  • 51.4% – Уле-Гуннар Сульшер (Норвегия)
  • 51.3% – Луи ван Гал (Нидерланды)
  • 50.0% – Дэвид Мойес (Шотландия)
  • 41.7% – Ральф Рангник (Германия)
  • 31.9% – Рубен Аморим (Португалия)

Напомним, что сегодня появилась информация, что Рубен Аморим уволен с должности главного тренера МЮ.

