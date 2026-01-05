Аморим завершил свою деятельность в МЮ с наименьшим процентом побед в АПЛ
Упомянем всех тренеров Манчестер Юнайтед по этому показателю в АПЛ
Рубен Аморим победил вместе с МЮ лишь в 31.9% матчей АПЛ (15 из 47), что стало самым плохим показателем за всю историю клуба.
Помимо португальца, процент побед в лиге менее 50 продемонстрировал только немец Ральф Рангник (41.7%).
Рекордсменом клуба продолжает быть Алекс Фергюсон (65.2%), за ним в рейтинге расположены Жозе Моуриньо (53.8%) и Эрик тен Хаг (51.8%).
Процент побед в АПЛ каждого тренера Манчестер Юнайтед
- 65.2% – Алекс Фергюсон (Шотландия)
- 53.8% – Жозе Моуриньо (Португалия)
- 51.8% – Эрик тен Хаг (Нидерланды)
- 51.4% – Уле-Гуннар Сульшер (Норвегия)
- 51.3% – Луи ван Гал (Нидерланды)
- 50.0% – Дэвид Мойес (Шотландия)
- 41.7% – Ральф Рангник (Германия)
- 31.9% – Рубен Аморим (Португалия)
Напомним, что сегодня появилась информация, что Рубен Аморим уволен с должности главного тренера МЮ.
