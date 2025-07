ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал расторг контракт с травматичным защитником

Лондонский «Арсенал» официально объявил о расторжении контракта с японским защитником Такехиро Томиясу.

Соглашение с 26-летним футболистом должно было действовать еще в течение одного сезона, но стороны достигли договоренности о досрочном прекращении сотрудничества.

Вероятно, решение было принято из-за того, что игрок пропустил практически весь предыдущий сезон и будет травмирован как минимум до октября 2025 года.

В сезоне 2024/25 Такехиро Томиясу провел только 1 матч на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Всего на счету японца 84 матча, 2 гола и 6 ассистов в составе «канониров», с которыми он выиграл Суперкубок Англии.

Ранее «Арсенал» официально объявил о подписании Кепы Аррисабалаги.

