ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал расторг контракт с травматичным защитником
Такехиро Томиясу остался без клуба
Лондонский «Арсенал» официально объявил о расторжении контракта с японским защитником Такехиро Томиясу.
Соглашение с 26-летним футболистом должно было действовать еще в течение одного сезона, но стороны достигли договоренности о досрочном прекращении сотрудничества.
Вероятно, решение было принято из-за того, что игрок пропустил практически весь предыдущий сезон и будет травмирован как минимум до октября 2025 года.
В сезоне 2024/25 Такехиро Томиясу провел только 1 матч на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
Всего на счету японца 84 матча, 2 гола и 6 ассистов в составе «канониров», с которыми он выиграл Суперкубок Англии.
Ранее «Арсенал» официально объявил о подписании Кепы Аррисабалаги.
Thank you, Tomi ❤️— Arsenal (@Arsenal) July 4, 2025
We have reached a mutual agreement with Takehiro Tomiyasu to end his contract with immediate effect.
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