Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо

Завтра, 11 декабря в рамках группового раунда Лиги конференций «Динамо» в Италии сыграет с «Фиорентиной». В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua известный тренер Йожеф Сабо поделился своими ожиданиями от этого поединка, спрогнозировав, в частности, итог этого противостояния.

– К сожалению, я не вижу, за счет чего киевляне могут достичь положительного результата в матче с «Фиорентиной», – сказал Сабо. – «Динамо» проиграет. Мы можем только гадать, какой состав на эту игру выставит главный тренер итальянцев, но то, что хозяева являются однозначными фаворитами, факт.

Я затрудняюсь назвать точный счет поединка, однако очень бы хотелось, чтобы не получилось крупного поражения. Я не помню такого плохого «Динамо» за историю, каким оно есть сейчас.