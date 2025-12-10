Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Бывший наставник сборной Украины считает, что во Флоренции киевлянам будет очень сложно
Завтра, 11 декабря в рамках группового раунда Лиги конференций «Динамо» в Италии сыграет с «Фиорентиной». В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua известный тренер Йожеф Сабо поделился своими ожиданиями от этого поединка, спрогнозировав, в частности, итог этого противостояния.
– К сожалению, я не вижу, за счет чего киевляне могут достичь положительного результата в матче с «Фиорентиной», – сказал Сабо. – «Динамо» проиграет. Мы можем только гадать, какой состав на эту игру выставит главный тренер итальянцев, но то, что хозяева являются однозначными фаворитами, факт.
Я затрудняюсь назвать точный счет поединка, однако очень бы хотелось, чтобы не получилось крупного поражения. Я не помню такого плохого «Динамо» за историю, каким оно есть сейчас.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тео Ндика вернется в Европу, где и намерен продолжить профессиональную карьеру
Клуб не будет мешать Андрею уйти, если он сам этого захочет
Найслабшу Фіорентину в історії треба спробувати перемогти - коли, як не зараз? На жаль, що спад фіалок збігся зі спадом в киян. Але всі українські вболівальники будуть вірити в ДК у четвер!✊ 😊