  4. Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Лига конференций
10 декабря 2025, 14:18 | Обновлено 10 декабря 2025, 14:20
841
3

Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо

Бывший наставник сборной Украины считает, что во Флоренции киевлянам будет очень сложно

Динамо

Завтра, 11 декабря в рамках группового раунда Лиги конференций «Динамо» в Италии сыграет с «Фиорентиной». В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua известный тренер Йожеф Сабо поделился своими ожиданиями от этого поединка, спрогнозировав, в частности, итог этого противостояния.

– К сожалению, я не вижу, за счет чего киевляне могут достичь положительного результата в матче с «Фиорентиной», – сказал Сабо. – «Динамо» проиграет. Мы можем только гадать, какой состав на эту игру выставит главный тренер итальянцев, но то, что хозяева являются однозначными фаворитами, факт.

Я затрудняюсь назвать точный счет поединка, однако очень бы хотелось, чтобы не получилось крупного поражения. Я не помню такого плохого «Динамо» за историю, каким оно есть сейчас.

Йожеф Сабо Динамо Киев Фиорентина Лига конференций
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
🟣1-2⚪🔵
Найслабшу Фіорентину в історії треба спробувати перемогти - коли, як не зараз? На жаль, що спад фіалок збігся зі спадом в киян. Але всі українські вболівальники будуть вірити в ДК у четвер!✊ 😊
Ответить
+3
New Zealander
Фіорентина зараз виступає так само погано як і ДК, тому закономірним результатом буде нічия. Обидві команди в жахливому стані
Ответить
-2
batistuta
Про Динаму в єврокубках краще помовчати, щоб не всраться остаточно, бо туз дуже свербить...
Ответить
-2
