У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Игорь Костюк к основной команде подтягивает молодежь. На это в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua отреагировал авторитетный наставник Йожеф Сабо.

– Йожеф Йожефович, в последнем поединке «Динамо» Игорь Костюк доверил место в составе молодежи: Захарченко, Редушко, Пономаренко…

– Матвей Пономаренко по своим качествам перспективный футболист, и может вырасти в хорошего форварда, но ему нужно перестать быть пижоном. Почему? Он часто любит показать себя, а не как коллективного игрока, и это большой минус в его игре. Потерял мяч и остановился. Хотя, повторюсь, у Матвея серьезный потенциал.

Напомним, что завтра, 11 декабря «Динамо» на выезде сыграет матч группового раунда Лиги конференций против итальянской «Фиорентины». Начало поединка – в 19:45.