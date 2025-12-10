Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
Лига конференций
10 декабря 2025, 14:33 | Обновлено 10 декабря 2025, 15:03
3506
1

У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо дал характеристику Матвею Пономаренко

У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
Динамо. Матвей Пономаренко

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Игорь Костюк к основной команде подтягивает молодежь. На это в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua отреагировал авторитетный наставник Йожеф Сабо.

– Йожеф Йожефович, в последнем поединке «Динамо» Игорь Костюк доверил место в составе молодежи: Захарченко, Редушко, Пономаренко…
– Матвей Пономаренко по своим качествам перспективный футболист, и может вырасти в хорошего форварда, но ему нужно перестать быть пижоном. Почему? Он часто любит показать себя, а не как коллективного игрока, и это большой минус в его игре. Потерял мяч и остановился. Хотя, повторюсь, у Матвея серьезный потенциал.

Напомним, что завтра, 11 декабря «Динамо» на выезде сыграет матч группового раунда Лиги конференций против итальянской «Фиорентины». Начало поединка – в 19:45.

По теме:
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Экс-тренер сборных Украины: «Этот матч может стать решающим для Костюка»
Хиберниан U-19 – Динамо Киев U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Йожеф Сабо Динамо Киев Лига конференций Фиорентина Матвей Пономаренко Богдан Редушко Владислав Захарченко Игорь Костюк
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Комментарии 1
Artem_Ponomar
тут я з ним погоджуюсь, ніхто не сумнівається в здібностях Пономаренка, тільки йому треба трохи зібратися
