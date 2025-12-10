Украина. Премьер лига10 декабря 2025, 03:19 | Обновлено 10 декабря 2025, 03:25
В УПЛ в трех последних турах не было назначено ни одного пенальти
15-й тур пока еще не закончен, матч Металлиста 1925 с Вересом прерван
В последних трех турах Украинской Премьер-лиги зафиксирована интересная серия по назначению пенальти.
В течение трех подряд туров – 13-го, 14-го и 15-го – арбитры за 24 игры ни разу не указали на 11-метровую отметку.
Такое случается в УПЛ очень редко. Однако 15-й тур еще формально не завершен.
Поединок Металлиста 1925 и Вереса в Житомире был прерван на 20-й минуте за счет 0:0, так что в случае доигрывания еще может быть назначен пенальти.
Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ЛНЗ
|15
|10
|2
|3
|18 - 8
|13.12.25 15:30 ЛНЗ - Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов
|32
|2
|Шахтер Донецк
|15
|9
|5
|1
|37 - 12
|14.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев
|32
|3
|Полесье
|15
|8
|3
|4
|23 - 9
|13.12.25 18:00 Полесье - Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 1925
|27
|4
|Кривбасс
|15
|7
|4
|4
|27 - 23
|13.12.25 13:00 Кривбасс - Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава
|25
|5
|Колос Ковалевка
|15
|6
|6
|3
|16 - 12
|13.12.25 13:00 Кривбасс - Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия
|24
|6
|Динамо Киев
|15
|6
|5
|4
|32 - 21
|14.12.25 15:30 Динамо Киев - Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев
|23
|7
|Заря
|15
|6
|5
|4
|19 - 16
|13.12.25 15:30 ЛНЗ - Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов
|23
|8
|Металлист 1925
|14
|5
|6
|3
|15 - 11
|12.12.25 18:00 Оболонь - Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ
|21
|9
|Карпаты Львов
|15
|4
|7
|4
|18 - 18
|13.12.25 18:00 Полесье - Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов
|19
|10
|Верес
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|14.12.25 15:30 Динамо Киев - Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря
|18
|11
|Оболонь
|15
|4
|5
|6
|11 - 24
|12.12.25 18:00 Оболонь - Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь
|17
|12
|Рух Львов
|15
|5
|1
|9
|13 - 22
|14.12.25 13:00 Полтава - Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов
|16
|13
|Кудровка
|15
|4
|2
|9
|18 - 29
|12.12.25 15:30 Александрия - Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь
|14
|14
|Эпицентр
|15
|4
|2
|9
|18 - 22
|14.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес
|14
|15
|Александрия
|15
|2
|4
|9
|13 - 27
|12.12.25 15:30 Александрия - Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия
|10
|16
|Полтава
|15
|2
|3
|10
|13 - 36
|14.12.25 13:00 Полтава - Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава
|9
