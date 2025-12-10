В УПЛ в трех последних турах не было назначено ни одного пенальти

В последних трех турах Украинской Премьер-лиги зафиксирована интересная серия по назначению пенальти.

В течение трех подряд туров – 13-го, 14-го и 15-го – арбитры за 24 игры ни разу не указали на 11-метровую отметку.

Такое случается в УПЛ очень редко. Однако 15-й тур еще формально не завершен.

Поединок Металлиста 1925 и Вереса в Житомире был прерван на 20-й минуте за счет 0:0, так что в случае доигрывания еще может быть назначен пенальти.

