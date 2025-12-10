Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УПЛ в трех последних турах не было назначено ни одного пенальти
Украина. Премьер лига
10 декабря 2025, 03:19 | Обновлено 10 декабря 2025, 03:25
7
0

В УПЛ в трех последних турах не было назначено ни одного пенальти

15-й тур пока еще не закончен, матч Металлиста 1925 с Вересом прерван

10 декабря 2025, 03:19 | Обновлено 10 декабря 2025, 03:25
7
0
В УПЛ в трех последних турах не было назначено ни одного пенальти
УПЛ

В последних трех турах Украинской Премьер-лиги зафиксирована интересная серия по назначению пенальти.

В течение трех подряд туров – 13-го, 14-го и 15-го – арбитры за 24 игры ни разу не указали на 11-метровую отметку.

Такое случается в УПЛ очень редко. Однако 15-й тур еще формально не завершен.

Поединок Металлиста 1925 и Вереса в Житомире был прерван на 20-й минуте за счет 0:0, так что в случае доигрывания еще может быть назначен пенальти.

Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ЛНЗ 15 10 2 3 18 - 8 13.12.25 15:30 ЛНЗ - Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов 32
2 Шахтер Донецк 15 9 5 1 37 - 12 14.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев 32
3 Полесье 15 8 3 4 23 - 9 13.12.25 18:00 Полесье - Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 1925 27
4 Кривбасс 15 7 4 4 27 - 23 13.12.25 13:00 Кривбасс - Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава 25
5 Колос Ковалевка 15 6 6 3 16 - 12 13.12.25 13:00 Кривбасс - Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия 24
6 Динамо Киев 15 6 5 4 32 - 21 14.12.25 15:30 Динамо Киев - Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев 23
7 Заря 15 6 5 4 19 - 16 13.12.25 15:30 ЛНЗ - Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов 23
8 Металлист 1925 14 5 6 3 15 - 11 12.12.25 18:00 Оболонь - Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ 21
9 Карпаты Львов 15 4 7 4 18 - 18 13.12.25 18:00 Полесье - Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов 19
10 Верес 14 4 6 4 13 - 14 14.12.25 15:30 Динамо Киев - Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря 18
11 Оболонь 15 4 5 6 11 - 24 12.12.25 18:00 Оболонь - Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь 17
12 Рух Львов 15 5 1 9 13 - 22 14.12.25 13:00 Полтава - Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов 16
13 Кудровка 15 4 2 9 18 - 29 12.12.25 15:30 Александрия - Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь 14
14 Эпицентр 15 4 2 9 18 - 22 14.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес 14
15 Александрия 15 2 4 9 13 - 27 12.12.25 15:30 Александрия - Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия 10
16 Полтава 15 2 3 10 13 - 36 14.12.25 13:00 Полтава - Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава 9
Полная таблица

По теме:
Тоттенхэм – Славия – 3:0. Автогол и два пенальти. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Как Собослаи забил пенальти и принес Ливерпулю победу над Интером
Интер – Ливерпуль – 0:1. Победный пенальти Собослаи. Видео гола и обзор
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пенальти статистика Металлист 1925 - Верес Верес Ровно Металлист 1925
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Бокс | 09 декабря 2025, 08:51 1
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок

Британец может провести поединок с Уордли

Куртуа нашел главного виновника провалов Реала
Футбол | 10 декабря 2025, 01:02 0
Куртуа нашел главного виновника провалов Реала
Куртуа нашел главного виновника провалов Реала

Тибо разочарован формой Беллингема

Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Футбол | 09.12.2025, 09:34
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Футбол | 09.12.2025, 07:39
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
У клуба УПЛ проблемы с выкупом контракта лидера. Игрок может уйти
Футбол | 09.12.2025, 19:45
У клуба УПЛ проблемы с выкупом контракта лидера. Игрок может уйти
У клуба УПЛ проблемы с выкупом контракта лидера. Игрок может уйти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
08.12.2025, 14:34
Футзал
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 14
Футбол
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
08.12.2025, 06:47
Другие виды
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 4
Бокс
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
08.12.2025, 07:40 4
Футбол
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
09.12.2025, 08:09 5
Футбол
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
08.12.2025, 23:14
Бокс
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем