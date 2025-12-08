Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛНЗ, Шахтер, Полесье. Таблица УПЛ после первого круга выглядит необычно
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 18:00 | Обновлено 08 декабря 2025, 18:19
1

ЛНЗ, Шахтер, Полесье. Таблица УПЛ после первого круга выглядит необычно

В последней игре 15-го тура состоялась битва аутсайдеров

08 декабря 2025, 18:00 | Обновлено 08 декабря 2025, 18:19
ЛНЗ, Шахтер, Полесье. Таблица УПЛ после первого круга выглядит необычно
ФК ЛНЗ

С 5 по 8 декабря состоялся 15-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26, это был последний уик-энд первого круга.

В пятницу был сыгран один матч, три поединка состоялись в субботу, три – в воскресенье, одна игра вынесена на понедельник.

На вершине таблице неожиданность – черкасский ЛНЗ и донецкий Шахтер имеют по 32 очка. Команда ЛНЗ опережает конкурента по личной встрече.

Житомирское Полесье идет третьим (27) с отставанием в 5 пунктов. Лишь на 6-й позиции расположилось Динамо (23).

Топ-8 УПЛ: ЛНЗ, Шахтер (по 32), Полесье (27), Кривбасс (25) Колос (24), Динамо, Заря (по 23), Металлист 1925 (21).

Игра между Металлистом 1925 и Вересом в Житомире была прервана на 20-й минуте при счете 0:0 из-за неполадок системы освещения. Решение по игре будет принято позже.

В понедельник, 8 декабря, состоялся матч аутсайдеров. Эпицентр переиграл Полтаву со счетом 3:0.

В опасной зоне: Кудровка, Эпицентр (по 14), Александрия (10), Полтава (9). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига

15-й тур. 5–8 декабря

  • 05.12. 18:00. Зоря – Карпаты – 1:0
  • 06.12. 13:00. ЛНЗ Черкасы – Оболонь – 3:0
  • 06.12. 15:30. Колос – Шахтер – 0:0
  • 06.12. 18:00. Кудровка – Динамо Киев – 1:2
  • 07.12. 13:00. Кривбасс – Александрия – 3:0
  • 07.12. 15:30. Металлист 1925 – Верес – 0:0 (матч прерван, 20 мин)
  • 07.12. 18:00. Рух – Полесье – 1:0
  • 08.12. 15:30. Полтава – Эпицентр – 0:3

Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ЛНЗ 15 10 2 3 18 - 8 13.12.25 15:30 ЛНЗ - Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов 32
2 Шахтер Донецк 15 9 5 1 37 - 12 14.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев 32
3 Полесье 15 8 3 4 23 - 9 13.12.25 18:00 Полесье - Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 1925 27
4 Кривбасс 15 7 4 4 27 - 23 13.12.25 13:00 Кривбасс - Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава 25
5 Колос Ковалевка 15 6 6 3 16 - 12 13.12.25 13:00 Кривбасс - Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия 24
6 Динамо Киев 15 6 5 4 32 - 21 14.12.25 15:30 Динамо Киев - Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев 23
7 Заря 15 6 5 4 19 - 16 13.12.25 15:30 ЛНЗ - Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов 23
8 Металлист 1925 14 5 6 3 15 - 11 12.12.25 18:00 Оболонь - Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ 21
9 Карпаты Львов 15 4 7 4 18 - 18 13.12.25 18:00 Полесье - Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов 19
10 Верес 14 4 6 4 13 - 14 14.12.25 15:30 Динамо Киев - Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря 18
11 Оболонь 15 4 5 6 11 - 24 12.12.25 18:00 Оболонь - Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь 17
12 Рух Львов 15 5 1 9 13 - 22 14.12.25 13:00 Полтава - Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов 16
13 Кудровка 15 4 2 9 18 - 29 12.12.25 15:30 Александрия - Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь 14
14 Эпицентр 15 4 2 9 18 - 22 14.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес 14
15 Александрия 15 2 4 9 13 - 27 12.12.25 15:30 Александрия - Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия 10
16 Полтава 15 2 3 10 13 - 36 14.12.25 13:00 Полтава - Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава 9
Полная таблица

Инфографика

Николай Степанов
Комментарии 1
