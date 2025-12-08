ЛНЗ, Шахтер, Полесье. Таблица УПЛ после первого круга выглядит необычно

С 5 по 8 декабря состоялся 15-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26, это был последний уик-энд первого круга.

В пятницу был сыгран один матч, три поединка состоялись в субботу, три – в воскресенье, одна игра вынесена на понедельник.

На вершине таблице неожиданность – черкасский ЛНЗ и донецкий Шахтер имеют по 32 очка. Команда ЛНЗ опережает конкурента по личной встрече.

Житомирское Полесье идет третьим (27) с отставанием в 5 пунктов. Лишь на 6-й позиции расположилось Динамо (23).

Топ-8 УПЛ: ЛНЗ, Шахтер (по 32), Полесье (27), Кривбасс (25) Колос (24), Динамо, Заря (по 23), Металлист 1925 (21).

Игра между Металлистом 1925 и Вересом в Житомире была прервана на 20-й минуте при счете 0:0 из-за неполадок системы освещения. Решение по игре будет принято позже.

В понедельник, 8 декабря, состоялся матч аутсайдеров. Эпицентр переиграл Полтаву со счетом 3:0.

В опасной зоне: Кудровка, Эпицентр (по 14), Александрия (10), Полтава (9). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига

15-й тур. 5–8 декабря

05.12. 18:00. Зоря – Карпаты – 1:0

– Карпаты – 1:0 06.12. 13:00. ЛНЗ Черкасы – Оболонь – 3:0

– Оболонь – 3:0 06.12. 15:30. Колос – Шахтер – 0:0

06.12. 18:00. Кудровка – Динамо Киев – 1:2

– 1:2 07.12. 13:00. Кривбасс – Александрия – 3:0

– Александрия – 3:0 07.12. 15:30. Металлист 1925 – Верес – 0:0 (матч прерван, 20 мин)

07.12. 18:00. Рух – Полесье – 1:0

– Полесье – 1:0 08.12. 15:30. Полтава – Эпицентр – 0:3

Турнирная таблица УПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 ЛНЗ 15 10 2 3 18 - 8 13.12.25 15:30 ЛНЗ - Заря 06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь 29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка 21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ 09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ 03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов 32 2 Шахтер Донецк 15 9 5 1 37 - 12 14.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Эпицентр 06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк 01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс 22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк 09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава 02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев 32 3 Полесье 15 8 3 4 23 - 9 13.12.25 18:00 Полесье - Карпаты Львов 07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье 30.11.25 Полесье 2:0 Заря 23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр 09.11.25 Александрия 0:3 Полесье 03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 1925 27 4 Кривбасс 15 7 4 4 27 - 23 13.12.25 13:00 Кривбасс - Колос Ковалевка 07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия 01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс 23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес 08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс 01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава 25 5 Колос Ковалевка 15 6 6 3 16 - 12 13.12.25 13:00 Кривбасс - Колос Ковалевка 06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк 28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка 22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев 07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка 01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия 24 6 Динамо Киев 15 6 5 4 32 - 21 14.12.25 15:30 Динамо Киев - Верес 06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев 01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава 22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев 09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ 02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев 23 7 Заря 15 6 5 4 19 - 16 13.12.25 15:30 ЛНЗ - Заря 05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов 30.11.25 Полесье 2:0 Заря 24.11.25 Заря 2:2 Александрия 08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря 02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов 23 8 Металлист 1925 14 5 6 3 15 - 11 12.12.25 18:00 Оболонь - Металлист 1925 30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 1925 22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925 08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря 03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 1925 25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ 21 9 Карпаты Львов 15 4 7 4 18 - 18 13.12.25 18:00 Полесье - Карпаты Львов 05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов 29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов 22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925 08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс 03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов 19 10 Верес 14 4 6 4 13 - 14 14.12.25 15:30 Динамо Киев - Верес 29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов 23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес 08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов 01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес 24.10.25 Верес 0:0 Заря 18 11 Оболонь 15 4 5 6 11 - 24 12.12.25 18:00 Оболонь - Металлист 1925 06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь 28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка 22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк 07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь 31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь 17 12 Рух Львов 15 5 1 9 13 - 22 14.12.25 13:00 Полтава - Рух Львов 07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье 30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов 23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка 08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов 02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов 16 13 Кудровка 15 4 2 9 18 - 29 12.12.25 15:30 Александрия - Кудровка 06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев 29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка 23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка 07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка 31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь 14 14 Эпицентр 15 4 2 9 18 - 22 14.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Эпицентр 08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр 30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 1925 23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр 07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь 01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес 14 15 Александрия 15 2 4 9 13 - 27 12.12.25 15:30 Александрия - Кудровка 07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия 30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов 24.11.25 Заря 2:2 Александрия 09.11.25 Александрия 0:3 Полесье 01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия 10 16 Полтава 15 2 3 10 13 - 36 14.12.25 13:00 Полтава - Рух Львов 08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр 01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава 21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ 09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава 01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава 9 Полная таблица

