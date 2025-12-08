Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Разгром в дуэли новичков. Эпицентр не оставил шансов СК Полтава
Премьер-лига
Полтава
08.12.2025 15:30 – FT 0 : 3
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 17:32 | Обновлено 08 декабря 2025, 18:13
780
3

Разгром в дуэли новичков. Эпицентр не оставил шансов СК Полтава

Роскошный гол закрыл базовую программу первого круга УПЛ

08 декабря 2025, 17:32 | Обновлено 08 декабря 2025, 18:13
780
3 Comments
Разгром в дуэли новичков. Эпицентр не оставил шансов СК Полтава
УПЛ

Если опустить технические проблемы в матче «Металлиста 1925» и «Вереса» накануне в Житомире, то именно игрой между СК «Полтава» и кам Янец-Подольским «Эпицентром» должен был завершиться не только пятнадцатый тур украинской Премьер-лиги, но и первый круг национального первенства. А это у нас два абсолютных дебютанта «элитного» дивизиона, между прочим. Очень символично получилось.

И поскольку обе команды нуждались в зачетных очках для того, чтобы как можно быстрее покинуть подвалы турнирной таблицы, то на поле стадиона «Звезда» в Кропивницком ожидалась ожесточенная борьба. И она таковой и была. Коллектив Сергея Нагорняка сразу продемонстрировал, что будет делать ставку на владение мячом и привычно большое количество попыток ударов по чужим воротам, тогда как подопечные Павла Матвийченко сделали акцент на быстрые выходы к контратакам.

Сначала ни одной из сторон не удавалось реализовать свои подходы, но в середине первого тайма они внезапно поменялись ролями, и уже «Эпицентр» выскакивал в быстрое наступление через левый фланг, которое завершилось пасом Сифуэнтеса в центр штрафной, где Джеоване оставили защитники без присмотра перед собственным вратарем, а тот не промахнулся в ближний угол.

Гости сразу же пытались дожать соперников и до второго забитого мяча, однако вместо этого едва не получили гол в свои ворота. У Марусича было два безупречных момента для того, чтобы сравнять счет, однако он так и не смог переиграть Билыка ударами из пределов чужой штрафной, один из которых вратарю пришлось даже переводить в перекладину.

И если в первом тайме игра была более или менее равной, а голевые моменты «Полтавы» выглядели даже лучше, чем возможности отличиться у соперников, то уже после перерыва «Эпицентр» действительно полностью доминировал на футбольном поле. А все началось с быстрого гола Себерио, которому с левого фланга контратаки ассистировал неугомонный Сифуэнтес, после чего опорник на границе штрафной пробил с рикошетом от перекладины за линию ворот. Хотя и до пересечения мяча в полной мере линии ворот были определенные вопросы.

Сразу же после этого еще один голевой шанс для себя упустил Марусич, не попав ударом головой в ближний угол на завершение подачи с левого фланга, на чем голевые моменты хозяев фактически исчерпались. Далее создавал их исключительно «Эпицентр», и в конце концов Сифуэнтес еще и штрафной заработал на левом фланге атаки для Демченко на 82 минуте, а партнер – ох, какой удар полетел в правую девятку! Дуэль аутсайдеров таким образом происходила в одни ворота.

В следующем туре СК «Полтава» примет львовский «Рух», а каменец-подольский «Эпицентр» навестит донецкий «Шахтер».

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

СК «Полтава» – «Эпицентр» - 0:3

Голы: Джеоване, 25, Марусич, 50, Е. Демченко, 82

Предупреждения: Савенков, 41, Дорошенко, 45+4, Даниленко, 80, Коцюмака, 87 – Кош, 75, Савчук, 90

СК «Полтава»: Восконян – Коцюмака, Мисюра, Савенков, Бужин – Даниленко, Дорошенко (Стрельцов, 73) – Галенков, Одарюк – Марусич, Вивдыч (Онищенко, 73).

«Эпицентр»: Билык – Климец, Кош, Мороз, Кирюханцев (Савчук, 89) – Джеоване (Миронюк, 73), Запорожец, Себерио (Липовуз, 86) – Сифуэнтес, Супряга (Е. Демченко, 46), Сидун (Беженар, 89).

Арбитр: Сергей Задиран (Киев).

Стадион: «Звезда» (Кропивницкий).

Удары (в створ) – 5 (2): 22 (9)
Угловые – 2:5
Оффсайды – 1:1

СК ПОЛТАВА - ЭПИЦЕНТР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 2°C

По теме:
ВИДЕО. Невероятная траектория. Супергол Эпицентра в чемпионате Украины
ЛНЗ, Шахтер, Полесье. Таблица УПЛ после первого круга выглядит необычно
Полтава – Эпицентр – 0:3. На заметку Динамо с двумя шедеврами. Видео голов
Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удинезе – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 08 декабря 2025, 18:01 0
Удинезе – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Удинезе – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 8 декабря в 19:00 по Киеву

ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
Футбол | 08 декабря 2025, 08:12 8
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»

Андрей Николаевич – о тренере сборной Италии Дженнаро Гаттузо

Источник назвал точную дату возвращения Мудрика в футбол
Футбол | 08.12.2025, 10:14
Источник назвал точную дату возвращения Мудрика в футбол
Источник назвал точную дату возвращения Мудрика в футбол
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Футбол | 08.12.2025, 07:22
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Футбол | 08.12.2025, 04:42
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ona_proigraet
і ця команда переграла киян? 
Наскільки ж слабке Динамо сьогодні 
Ответить
+1
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Три голи в насолоду для подолян і всіх нейтральних до цих команд вболівальників! Ми гірники теж дивились цей матч і отримали насолоду! Сьогодні Епіцентру - вітання!🎉🎉🟪⬛ 😊
..........але...
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Луис ЭНРИКЕ выступил с заявлением о вратаре: «Сафонов? Я отказываюсь...»
Луис ЭНРИКЕ выступил с заявлением о вратаре: «Сафонов? Я отказываюсь...»
06.12.2025, 20:59 1
Футбол
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 11
Авто/мото
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 5
Футбол
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 7
Футбол
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
07.12.2025, 08:08 33
Футбол
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
06.12.2025, 19:57 91
Футбол
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 102
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем