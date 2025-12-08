Разгром в дуэли новичков. Эпицентр не оставил шансов СК Полтава

Если опустить технические проблемы в матче «Металлиста 1925» и «Вереса» накануне в Житомире, то именно игрой между СК «Полтава» и кам Янец-Подольским «Эпицентром» должен был завершиться не только пятнадцатый тур украинской Премьер-лиги, но и первый круг национального первенства. А это у нас два абсолютных дебютанта «элитного» дивизиона, между прочим. Очень символично получилось.

И поскольку обе команды нуждались в зачетных очках для того, чтобы как можно быстрее покинуть подвалы турнирной таблицы, то на поле стадиона «Звезда» в Кропивницком ожидалась ожесточенная борьба. И она таковой и была. Коллектив Сергея Нагорняка сразу продемонстрировал, что будет делать ставку на владение мячом и привычно большое количество попыток ударов по чужим воротам, тогда как подопечные Павла Матвийченко сделали акцент на быстрые выходы к контратакам.

Сначала ни одной из сторон не удавалось реализовать свои подходы, но в середине первого тайма они внезапно поменялись ролями, и уже «Эпицентр» выскакивал в быстрое наступление через левый фланг, которое завершилось пасом Сифуэнтеса в центр штрафной, где Джеоване оставили защитники без присмотра перед собственным вратарем, а тот не промахнулся в ближний угол.

Гости сразу же пытались дожать соперников и до второго забитого мяча, однако вместо этого едва не получили гол в свои ворота. У Марусича было два безупречных момента для того, чтобы сравнять счет, однако он так и не смог переиграть Билыка ударами из пределов чужой штрафной, один из которых вратарю пришлось даже переводить в перекладину.

И если в первом тайме игра была более или менее равной, а голевые моменты «Полтавы» выглядели даже лучше, чем возможности отличиться у соперников, то уже после перерыва «Эпицентр» действительно полностью доминировал на футбольном поле. А все началось с быстрого гола Себерио, которому с левого фланга контратаки ассистировал неугомонный Сифуэнтес, после чего опорник на границе штрафной пробил с рикошетом от перекладины за линию ворот. Хотя и до пересечения мяча в полной мере линии ворот были определенные вопросы.

Сразу же после этого еще один голевой шанс для себя упустил Марусич, не попав ударом головой в ближний угол на завершение подачи с левого фланга, на чем голевые моменты хозяев фактически исчерпались. Далее создавал их исключительно «Эпицентр», и в конце концов Сифуэнтес еще и штрафной заработал на левом фланге атаки для Демченко на 82 минуте, а партнер – ох, какой удар полетел в правую девятку! Дуэль аутсайдеров таким образом происходила в одни ворота.

В следующем туре СК «Полтава» примет львовский «Рух», а каменец-подольский «Эпицентр» навестит донецкий «Шахтер».

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

СК «Полтава» – «Эпицентр» - 0:3

Голы: Джеоване, 25, Марусич, 50, Е. Демченко, 82

Предупреждения: Савенков, 41, Дорошенко, 45+4, Даниленко, 80, Коцюмака, 87 – Кош, 75, Савчук, 90

СК «Полтава»: Восконян – Коцюмака, Мисюра, Савенков, Бужин – Даниленко, Дорошенко (Стрельцов, 73) – Галенков, Одарюк – Марусич, Вивдыч (Онищенко, 73).

«Эпицентр»: Билык – Климец, Кош, Мороз, Кирюханцев (Савчук, 89) – Джеоване (Миронюк, 73), Запорожец, Себерио (Липовуз, 86) – Сифуэнтес, Супряга (Е. Демченко, 46), Сидун (Беженар, 89).

Арбитр: Сергей Задиран (Киев).

Стадион: «Звезда» (Кропивницкий).



Удары (в створ) – 5 (2): 22 (9)

Угловые – 2:5

Оффсайды – 1:1

Температура: 2°C