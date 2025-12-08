Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СК Полтава – Эпицентр. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Полтава
08.12.2025 15:30 - : -
Эпицентр
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 09:45 | Обновлено 08 декабря 2025, 09:46
СК Полтава – Эпицентр. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги

СК Полтава – Эпицентр. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В понедельник, 8-го декабря, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский СК «Полтава» и «Эпицентр». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Звезда», начало в 15:30.

Первый круг чемпионата символически завершается матчем команд, которых еще полгода назад не было в «элитном» дивизионе. Впрочем, «Полтава» и «Эпицентр» нынче скорее близки к тому, чтобы вылететь обратно в Первую лигу, нежели сохранить за собой место в УПЛ. И очная дуэль в этом плане может стать определяющей. На стороне полтавчан могла бы быть эмоциональная составляющая после победы над «Динамо» (2:1), но смерть тренера Владимира Сысенко этот фактор омрачает, тогда как «Эпицентр» играет на выезде, и, как мы уже знаем, этого вполне достаточно для набора очков.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.29 для СК Полтава и 1.78 для Эпицентра. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча СК «Полтава» – «Эпицентр», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Полтава
8 декабря 2025 -
15:30
Эпицентр
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
