В понедельник, 8-го декабря, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский СК «Полтава» и «Эпицентр». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Звезда», начало в 15:30.

Первый круг чемпионата символически завершается матчем команд, которых еще полгода назад не было в «элитном» дивизионе. Впрочем, «Полтава» и «Эпицентр» нынче скорее близки к тому, чтобы вылететь обратно в Первую лигу, нежели сохранить за собой место в УПЛ. И очная дуэль в этом плане может стать определяющей. На стороне полтавчан могла бы быть эмоциональная составляющая после победы над «Динамо» (2:1), но смерть тренера Владимира Сысенко этот фактор омрачает, тогда как «Эпицентр» играет на выезде, и, как мы уже знаем, этого вполне достаточно для набора очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча СК «Полтава» – «Эпицентр», за которой можно следить в украинской версии сайта.