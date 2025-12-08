В пятнадцатом туре украинской футбольной Премьер-Лиги сезона 2025-2026 годов в понедельник, 8 декабря, в Кропивницком встретятся «Полтава» и «Эпицентр». Обе команды синхронно попали в элитный дивизион, и теперь попытаются завершить первый круг на мажорной ноте.

СК Полтава

В прошлом туре полтавчане создали настоящую сенсацию, ведь их силами было обыграно киевское «Динамо», которое тогда находилось в так называемом кризисе. Сами игроки отмечают, что им удалось выполнить тренерские указания, но победа над киевлянами далась «Полтаве» не так уж трудно.

Но радость и подготовку команды к поединку с «Эпицентром» перечеркнула смерть главного тренера «Полтава» Владимира Сысенко, тренировавшего команду с момента ее основания. Да, с этой новостью психологическое состояние команды частично снизилось, но прежде всего, полтавскому клубу важно будет посвятить этот матч своему наставнику, который прошел с командой путь от аматоров до выхода в УПЛ.

Отметим, что поединок пропустит дисквалифицированный Дмитрий Плахтырь. Также из-за повреждений не сыграют Евгений Опанасенко, Вадим Пидлепич и Олег Веремиенко.

Эпицентр

Что касается «Эпицентра», то из плюсов можно выделить то, что команда Сергея Нагорняка постепенно начала нащупывать свою игру, и в отличие от старта сезона сейчас выглядит гораздо убедительнее и смелее.

Также можем отметить, что в прошлом туре «Эпицентру» удалось взять первые очки дома, сыграв вничью с «Металлистом 1925», а к тому же, хмельничанам удалось также отобрать очки у не менее грозного «Полесья».

Поэтому сейчас у «Эпицентра» осталось две игры перед зимним перерывом, в которых нужно брать максимум очков, чтобы попытаться увеличить отрыв от прямого вылета и уберечь себя от переходных матчей. На очереди поединок против «Полтавы», в котором «Эпицентр» должен сыграть как можно лучше, чтобы взять три очка.

В матче против «Полтавы» не примет участие травмированный Иван Бендера.

Статистика матчей

Между собой команды на официальном уровне провели четыре поединка, в которых было зафиксировано 3 победы «Эпицентр» и ничья. Разница забитых мячей составляет 8 – 4 в пользу «Эпицентра». Последний матч завершился победой коллектива из Хмельниччины со счетом 2:0. В том матче голы забивали Дмитрий Плахтырь (автогол) и Иван Бендера.

Прогноз на противостояние

Участники этого противостояния находятся в нижней части турнирной таблицы. Но это не значит, что «Полтава» и «Эпицентр» весь матч будут отсиживаться в обороне, чтобы сохранить нужный счет. Учитывая, что обеим командам нужны точки, прогнозируем, что будет достаточно голевых моментов, где сыграет ставка обе команды забьют (да).

Ориентировочные составы:

«Полтава»: Восконян, Коцюмака, Савенков, Мисюра, Бужин, Галенков, Даниленко, Дорошенко, Одарюк, Марусич, Вивдич

«Эпицентр»: Билык, Климец, Кош, Мороз, Кирюханцев, Запорожец, Себерио, Сифуэнтес, Миронюк, Борячук, Супряга

